Brent petrolün varil fiyatı 78,79 dolar

Brent petrolün varili uluslararası piyasalarda 78,79 dolardan işlem görüyor.

Dün 79,85 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, günü 78,67 dolar seviyesinde tamamladı. Brent petrolün varili, bugün saat 09.11 itibarıyla kapanışa göre yüzde 0,15 artışla 78,79 dolardan işlem gördü. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 76,03 dolardan alıcı buldu.

Dünyanın en büyük petrol tüketicisi ABD'nin petrol stoklarındaki düşüş tahmini, ülkede talebin Kovid-19 salgınına rağmen toparlanma trendini sürdürdüğü algısıyla fiyatları yukarı yönlü destekliyor.

Amerikan Petrol Enstitüsü öngörüsüne göre, ülkenin ticari ham petrol stokları geçen hafta bir önceki haftaya göre yaklaşık 3 milyon 90 bin varil azaldı. Piyasa beklentisi, stokların yaklaşık 3 milyon 233 bin varil azalacağı yönündeydi.

ABD Enerji Enformasyon İdaresinin resmi petrol stok verileri bugün açıklanacak.

Salgında Omicron varyantının ekonomik toparlanma ve küresel petrol talebi üzerinde ağır etkilerinin olmayacağına ilişkin iyimser bakış açısı ise risk algısını azaltarak fiyatların aşağı yönlü hareketini kısıtlıyor.

Piyasaların odağında Kapsamlı Ortak Eylem Planı olarak adlandırılan İran nükleer anlaşmasının tam anlamıyla yeniden uygulanması için Avusturya'nın başkenti Viyana'da sürdürülen görüşmeler ile Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ve OPEC dışı üretici ülkelerden oluşan OPEC+ grubunun 4 Ocak'ta gerçekleşmesi planlanan toplantısı yer alıyor.

Brent petrolde teknik olarak 79,07 ile 79,70 dolar aralığının direnç, 78,44 ile 77,81 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği belirtiliyor.

AA / Firdevs Yüksel - Ekonomi Haberleri

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