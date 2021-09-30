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Brent petrolün varil fiyatı 77,98 dolar

AA / Firdevs Yüksel - Haberler | Ekonomi
Brent petrolün varil fiyatı 77,98 dolar

Brent petrolün varili uluslararası piyasalarda 77,98 dolardan işlem görüyor.

Brent petrolün varili uluslararası piyasalarda 77,98 dolardan işlem görüyor.

Dün 79,40 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, günü 78,09 dolar seviyesinde tamamladı. Brent petrolün varili, bugün saat 09.51 itibarıyla kapanışa göre yüzde 0,14 düşüşle 77,98 dolardan işlem gördü. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 74,81 dolardan alıcı buldu.

ABD Enerji Enformasyon İdaresi verilerine göre, ülkenin ticari ham petrol stokları geçen hafta bir önceki haftaya göre 4 milyon 600 bin varille beklentinin aksine arttı. Piyasa beklentisi, stokların 2 milyon 333 bin varil azalacağı yönündeydi. Ülkede, benzin stoklarında da 200 bin varil artış görüldü.

Dünyanın en büyük petrol tüketicisi ülkede talebin düşüşe geçtiğine işaret eden veriler, küresel piyasalardaki arz-talep açığına yönelik endişelerle desteklenen fiyatların yükselişini kısıtladı.

Uzmanlar ise son haftaları yükselişle geçiren petrol fiyatlarındaki artış eğiliminin küresel piyasaları etkileyen enerji krizi nedeniyle devam ettiğini ifade ediyor.

Öte yandan, Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ile OPEC dışı bazı üretici ülkelerden oluşan OPEC+ grubunun gelecek hafta gerçekleştireceği toplantıdan kasımda günlük 400 bin varil üretim artışının devamı yönünde karar çıkması bekleniyor.

OPEC Genel Sekreteri Muhammed Barkindo, dün Ortak Teknik Komitesi (JTC) toplantısında yaptığı açıklamada, ekonomik toparlanma ve sağlam göstergelerle desteklenen petrol piyasasında talebin bu yıl günlük 6 milyon varil, gelecek yıl 4,2 milyon varil artışla salgın öncesi seviyelere dönmesinin beklendiğini belirterek, "Bugün geldiğimiz noktada, OPEC ve OPEC dışı ülkelerin her ay piyasaya günlük 400 bin varil iade etmeye başlama kararı, arz fazlalığı potansiyeline karşı koruma sağlarken, talebi karşılamak için kademeli artış ihtiyacını da dengelemeye devam ediyor." ifadelerini kullandı.

Brent petrolde teknik olarak 78,34 ile 79,09 dolar aralığının direnç, 77,59 ile 76,84 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği belirtiliyor.

AA / Firdevs Yüksel - Ekonomi Haberleri
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