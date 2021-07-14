Brent petrolün varil fiyatı 76,41 dolar
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Brent petrolün varil fiyatı 76,41 dolar

Brent petrolün varil fiyatı 76,41 dolar
Anadolu Ajansı / Firdevs Yüksel - Haberler | Ekonomi

Brent petrolün varili uluslararası piyasalarda 76,41 dolardan işlem görüyor.

Brent petrolün varili uluslararası piyasalarda 76,41 dolardan işlem görüyor.

Dün 76,60 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, günü 76,49 dolar seviyesinde tamamladı. Brent petrolün varili, bugün saat 09.46 itibarıyla kapanışa göre yüzde 0,10 düşüşle 76,41 dolardan işlem gördü. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 75,08 dolardan alıcı buldu.

Dünyanın en büyük petrol ithalatçısı Çin'in ham petrol ithalatında yılın ilk yarısında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 3 düşüş yaşandı. Bu durum fiyatlardaki kısmi düşüşte etkili oldu.

Öte yandan, ABD'nin ticari ham petrol stoklarındaki düşüş öngörüsüyle talebin yüksek seyrettiği algısının güçlenmesi, fiyatların yukarı yönlü destek bulmasını sağlıyor. ABD Enerji Enformasyon İdaresinin resmi petrol stok verileri bugün açıklanacak.

Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ve OPEC dışı bazı üretici ülkelerden oluşan OPEC+ grubunun, ağustos ayı itibarıyla uygulanacak üretim politikasına yönelik bir karara varamaması da fiyatlar üzerinde etkili olmaya devam ediyor.

Uzmanlar, toplantının iptalinden bu yana petrol fiyatlarında ani yükseliş ve düşüşler görüldüğünü belirterek, arz tarafındaki OPEC+ grubu kaynaklı belirsizliğin devam etmesinin talebin yüksek seyrettiği piyasada hızlı bir daralmaya da işaret ettiğini kaydetti.

Brent petrolde teknik olarak 76,51 ile 76,78 dolar aralığının direnç, 76,24 ile 75,97 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği belirtiliyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Firdevs Yüksel

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Brent petrolün varil fiyatı 76,41 dolar - Haberler Ekonomi
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