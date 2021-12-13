Brent petrolün varil fiyatı 76,31 dolar

Brent petrolün varili uluslararası piyasalarda 76,31 dolardan işlem görüyor.

Cuma günü 75,71 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, günü 75,15 dolar seviyesinde tamamladı. Brent petrolün varili, bugün saat 09.34 itibarıyla kapanışa göre yüzde 1,54 artışla 76,31 dolardan işlem gördü. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 72,75 dolardan alıcı buldu.

Fiyatlardaki yükselişte, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında ortaya çıkan Omicron varyantının ekonomik toparlanma ve petrol talebi üzerindeki etkilerinin kısıtlı olacağı öngörüleri etkili oldu.

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Afrika Bölgesi Bağışıklama ve Aşı Geliştirme Programı Koordinatörü Dr. Richard Mihigo, Güney Afrika'daki Omicron vakalarının çok az bir kısmının hastaneye yatırıldığını ifade etti.

Öncül çalışmaların Omicron varyantının diğer varyantlara göre daha hafif hastalığa yol açtığını gösterdiğini kaydeden Mihigo, ancak varyantın etkilerine ilişkin kesin sonuca ulaşmak için en az iki veya üç hafta daha gerektiğini bildirdi.

Geçen hafta Pfizer ve Biontech'in Omicron varyantına karşı 3. doz aşının gerekli olduğunu açıklamasının ardından bazı ülkelerde hatırlatma dozuna yönelik çalışmaların başlaması da piyasaların yukarı yönlü hareketini destekledi.

ABD geçen hafta aşıların hatırlatma dozu programını genişlettiğini duyururken, İngiltere'de 18 yaş ve üstü tüm yetişkinlerin yıl sonundan önce üçüncü doz Kovid-19 aşısı yaptırabileceği bildirildi.

Öte yandan, ABD Enerji Bakanlığı cuma günü yaptığı açıklamada, piyasa dalgalanmaları nedeniyle stratejik petrol rezervlerinden 17 Aralık'ta 18 milyon varil petrolün piyasaya sunulacağını duyurdu.

Bakanlık, ayrıca, 4,8 milyon varillik ilk satışın ExxonMobil'e yapılmasının onaylandığını ve satışı onaylanan diğer miktarlar için ilgili taraflardan gelecek teklifleri kabul etmeye devam ettiklerini kaydetti. Söz konusu duyuru ise arz endişelerini azaltarak fiyatların yukarı yönlü hareketini baskılayan bir unsur oldu.

Geçen ay Beyaz Saray'dan yapılan açıklamaya göre, ABD Enerji Bakanlığı 32 milyon varili kademeli olmak üzere stratejik petrol rezervinden ???????toplam 50 milyon varillik ham petrolü piyasaya sunacak. Bakanlık, 32 milyon varilin önümüzdeki süreçte tekrar rezervlere ekleyerek bu miktarın stoklara döndürülmesini sağlayacak.

Brent petrolde teknik olarak 76,38 ile 76,74 dolar aralığının direnç, 75,58 ile 75,14 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği belirtiliyor.

AA / Ebru Şengül Cevrioğlu - Ekonomi Haberleri

Haberi Kaydet