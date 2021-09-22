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Brent petrolün varil fiyatı 75,39 dolar

AA / Sibel Morrow - Haberler | Ekonomi
Brent petrolün varil fiyatı 75,39 dolar

Brent petrolün varili uluslararası piyasalarda 75,39 dolardan işlem görüyor.

Brent petrolün varili uluslararası piyasalarda 75,39 dolardan işlem görüyor.

Dün 75,48 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, günü 74,36 dolar seviyesinde tamamladı. Brent petrolün varili, bugün saat 09.41 itibarıyla kapanışa göre yüzde 1,38 artışla 75,39 dolardan işlem gördü. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 71,58 dolardan alıcı buldu.

Petrol fiyatlarında, ABD ham petrol stoklarının ağustos sonunda ülkenin güney kıyılarında etkili olan Ida kasırgasının ardından beklentilerin üstünde düşeceği yönündeki tahmin etkili oldu. Amerikan Petrol Enstitüsünün öngörüsüne göre, ABD'nin ticari ham petrol stokları geçen hafta bir önceki haftaya göre 6 milyon 108 bin varil düştü. Piyasa beklentisi ise stokların 2 milyon 400 bin varil azalacağı yönünde.

ABD Enerji Enformasyon İdaresi (EIA) resmi petrol stok verilerini bugün açıklayacak. Stoklarda düşüşe işaret edilmesi durumunda petrol fiyatlarının yükselişini sürdürmesi bekleniyor.

Öte yandan, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında artan vakaların küresel toparlanmayı yavaşlatacağına ilişkin endişelerle para politikası belirsizlikleri petrol fiyatlarındaki yükselişi baskılıyor.

Çin'in en büyük emlak şirketlerinden Evergrande'nin finansal açıdan zor durumda olduğunun anlaşılması sonrası artan risk algısı yatırımcıların ülkedeki ekonomik görünüm beklentilerini olumsuz etkilemeye devam ediyor.

Yatırımcılar, ABD Merkez Bankasının (Fed) bugün başlayan Federal Açık Piyasa Komitesi (FOMC) toplantısından çıkacak kararlara odaklandı.

Brent petrolde teknik olarak 75,50 ile 75,88 dolar aralığının direnç, 74,24 ile 73,99 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği ifade ediliyor.

AA / Sibel Morrow - Ekonomi Haberleri
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