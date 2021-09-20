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Brent petrolün varil fiyatı 74,75 dolar

AA / Sibel Morrow - Haberler | Ekonomi
Brent petrolün varil fiyatı 74,75 dolar

Brent petrolün varili uluslararası piyasalarda 74,75 dolardan işlem görüyor.

Brent petrolün varili uluslararası piyasalarda 74,75 dolardan işlem görüyor.

Cuma günü 74,65 dolara kadar gerileyen Brent petrolün varil fiyatı, günü 75,34 dolar seviyesinde tamamladı. Brent petrolün varili, bugün saat 09.29 itibarıyla kapanışa göre yüzde 0,78 azalışla 74,75 dolardan işlem gördü. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 71,17 dolardan alıcı buldu.

Doların uluslararası piyasalarda cuma gününden beri yükselişini devam ettirerek son 3 haftanın en yüksek seviyelerini görmesi, petrol fiyatlarının düşüşe geçmesinde etkili oldu. Küresel piyasada ABD dolarının, avro ve diğer para birimlerine karşı değer kazanmasıyla dolara endeksli petrol, diğer para birimlerini kullanan alıcılar için daha pahalı hale geldi.

Ayrıca dünyanın en büyük petrol üreticisi ABD'de artan petrol sondaj kulesi sayısı üretimin artacağına işaret ederek fiyatlardaki aşağı yönlü hareketlenmeyi destekledi. Petrol sahası hizmetleri şirketi Baker Hughes'un yayımladığı haftalık verilere göre, ABD'deki petrol sondaj kulesi sayısı 11 -17 Eylül döneminde bir önceki haftaya göre 10 artarak 411'e yükseldi.

Öte yandan, ülkenin güney kıyılarının tropik fırtınaların etkisi altında kalması nedeniyle Meksika Körfezi'ndeki petrol üretim platformlarında üretim sıkıntı yaşanmıştı. Söz konusu tesislerde tam kapasite üretime geçilememesi ise fiyatların düşüşünü kısıtlıyor.

Brent petrolde teknik olarak 75,07 ile 75,40 dolar aralığının direnç, 74,53 ile 74,32 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği belirtiliyor.

AA / Sibel Morrow - Ekonomi Haberleri
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