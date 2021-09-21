Brent petrolün varil fiyatı 74,74 dolar

Brent petrolün varili uluslararası piyasalarda 74,74 dolardan işlem görüyor.

Dün 73,52 dolara kadar gerileyen Brent petrolün varil fiyatı, günü 73,93 dolar seviyesinde tamamladı. Brent petrolün varili, bugün saat 09.37 itibarıyla kapanışa göre yüzde 1,09 artışla 74,74 dolardan işlem gördü. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 71,06 dolardan alıcı buldu.

Petrol fiyatları dün, Çinli Evergrande şirketinin bu hafta ödemesi gereken borçlara ilişkin belirsizlikler nedeniyle doların uluslararası piyasalarda yükselmeye devam etmesiyle yüzde 2'den fazla değer kaybetti.

Öte yandan, ABD'de ağustos sonunda ülkenin güney kıyılarında etkili olan Ida kasırgasının ardından devam eden arz sıkıntıları petrol fiyatlarına olumlu yansıdı.

ABD İçişleri Bakanlığına bağlı Güvenlik ve Çevre Uygulama İdaresi de Meksika Körfezi'ndeki petrol üretiminin yaklaşık yüzde 18'inin, doğal gaz üretiminin ise yüzde 27'sinin hala kapalı durumda olduğunu bildirdi.

Meksika Körfezi bölgesindeki en büyük petrol üreticisi konumunda bulunan Royal Dutch Shell, Ida kasırgasının neden olduğu hasar nedeniyle bölgedeki bir tesisinin bu yılın sonuna kadar faaliyete geçemeyeceğini açıkladı.

Uzmanlar, Shell'in üretim kaybının Meksika Körfezi petrol arzını günlük 200 bin ila 250 bin varil azaltacağını tahmin ediyor. Meksika Körfezi'ndeki platformlarda günlük 1,8 milyon varil üretim yapılıyor. Bu rakam, ABD petrol üretiminin yaklaşık yüzde 16'sını karşılıyor.

Brent petrolde teknik olarak 74,91 ile 75,16 dolar aralığının direnç, 74,24 ile 73,99 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği ifade ediliyor.