Brent petrolün varil fiyatı 74,50 dolar
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Brent petrolün varil fiyatı 74,50 dolar

Brent petrolün varil fiyatı 74,50 dolar
Anadolu Ajansı / Firdevs Yüksel - Haberler | Ekonomi

Brent petrolün varili, haftanın ilk iş gününde uluslararası piyasalarda 74,50 dolardan işlem görüyor.

Brent petrolün varili, haftanın ilk iş gününde uluslararası piyasalarda 74,50 dolardan işlem görüyor.

Cuma günü 76,38 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, günü 75,41 dolar seviyesinde tamamladı. Brent petrolün varili, bugün saat 09.30 itibarıyla kapanışa göre yüzde 1,21 azalışla 74,50 dolardan işlem gördü. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 73,11 dolardan alıcı buldu.

Dünyanın ikinci en büyük petrol tüketicisi Çin'de, bugün açıklanan verilere göre, imalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) 50,3'e gerileyerek beklentilerin altında kaldı.

Beklenenden zayıf gelen veriler, birçok ülkede görülen yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayılarındaki artışın küresel ekonomik toparlanmayı ve petrol talebindeki büyümeyi olumsuz etkileyeceğine yönelik endişeleri artırarak fiyatlar üzerinde baskı oluşturuyor.

Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ve OPEC dışı bazı üretici ülkelerden oluşan OPEC+ grubunun üretimini ağustos itibarıyla günlük 400 bin varil artırması da piyasalarda arz fazlalığı endişesi oluşturarak fiyatlardaki düşüşte etkili oluyor.

Öte yandan, dünya genelinde vaka sayılarındaki artışa rağmen aşı oranlarındaki yükselişin, sert karantina önlemleri, seyahat kısıtlamaları ve yeni bir dalgaya ilişkin endişeleri sınırlayacağı öngörüsü ise petrol fiyatlarındaki aşağı yönlü seyri kısıtlıyor.

Aşı verilerinin derlendiği "Ourworldindata.org" sitesine göre, dünya genelinde salgınla mücadele kapsamında 4 milyar 140 milyon dozdan fazla aşı yapıldı.

Brent petrolde teknik olarak 74,64 ile 74,93 dolar aralığının direnç, 74,35 ile 74,06 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği belirtiliyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Firdevs Yüksel

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