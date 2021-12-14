Brent petrolün varil fiyatı 74,33 dolar

Brent petrolün varili, uluslararası piyasalarda 74,33 dolardan işlem görüyor.

Dün 76,39 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, günü 74,39 dolar seviyesinde tamamladı. Brent petrolün varili, bugün saat 09.02 itibarıyla kapanışa göre yüzde 0,08 azalışla 74,33 dolardan işlem gördü. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 71,17 dolardan alıcı buldu.

Fiyatlardaki düşüşte, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında ortaya çıkan Omicron varyantına karşı alınan önlemlerin sıkılaştırması ve bu önlemlerin Kovid-19 sonrası hızlı ekonomik toparlanma ve petrol talebi öngörülerine olumsuz yansıması etkili oldu.

Dünyanın en büyük petrol tüketicilerinden Çin'de dün ilk kez Omicron varyantını taşıyan bir vakaya rastlandığı açıklanırken, İngiltere'de Omicron varyantlı ilk hastanın hayatını kaybettiği bildirildi.

Fiyatların aşağı yönlü hareketinde, OPEC'in küresel petrol talebine yönelik öngörüsünü bu yıl ve gelecek yıl için sabit tutması da etkili oldu.

OPEC'in raporunda, OECD bölgesinde yüksek seyreden ulaşım yakıtı talebi nedeniyle küresel petrol talebi öngörüsünün bu yılın ilk yarısı için yükseltildiği, ancak bu yükselişin yılın 3. çeyreğinde Kovid-19 vakalarının yeniden artması ve Çin'de yavaş seyreden sanayi üretimi nedeniyle dengelendiği belirtildi.

Raporda, Omicron varyantının etkilerinin ise daha hafif ve kısa ömürlü olabileceği tahmin edildi.

Öte yandan, ABD Merkez Bankasının (Fed) salı günü başlayacak ve iki gün sürecek Federal Açık Piyasa Komitesi (FOMC) toplantısı öncesi yaşanan piyasa belirsizliği ile Asya Kalkınma Bankasının Omicron endişeleri nedeniyle gelişmekte olan Asya'nın 2021 ve 2022 yılları için büyüme tahminlerini bir miktar aşağı çekmesi de fiyatları aşağı yönlü baskıladı.

Piyasalar, Amerikan Petrol Enstitüsünün bugün açıklayacağı petrol stok verilerine odaklandı. ABD Enerji Enformasyon İdaresinin resmi petrol stok verileri ise yarın açıklanacak.

Brent petrolde teknik olarak 74,52 ile 74,70 dolar aralığının direnç, 74,08 ile 73,82 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği belirtiliyor.

#MerkezBankası 'nın dolara yaptığı müdahaleleri doğru buluyor musunuz? — Haberler (@Haberler) December 13, 2021

AA / Ebru Şengül Cevrioğlu - Ekonomi Haberleri

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