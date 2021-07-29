Brent petrolün varil fiyatı 74,17 dolar
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Brent petrolün varil fiyatı 74,17 dolar

Brent petrolün varil fiyatı 74,17 dolar
Anadolu Ajansı / Firdevs Yüksel - Haberler | Ekonomi

Brent petrolün varili uluslararası piyasalarda 74,17 dolardan işlem görüyor.

Brent petrolün varili uluslararası piyasalarda 74,17 dolardan işlem görüyor.

Dün 75,32 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, günü 73,87 dolar seviyesinde tamamladı. Brent petrolün varili, bugün saat 09.26 itibarıyla kapanışa göre yüzde 0,41 artışla 74,17 dolardan işlem gördü. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 72,72 dolardan alıcı buldu.

ABD Enerji Enformasyon İdaresi, ülkede ticari ham petrol stoklarının geçen hafta 4 milyon 100 bin varil azaldığını açıkladı. Dünyanın en büyük petrol tüketicisi ABD'nin ticari ham petrol stoklarındaki düşüş, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakalarındaki artışa rağmen talepteki büyümenin arzı geçeceği algısını güçlendirerek petrol fiyatlarının yükselişini destekledi.

Uzmanlar, Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ve OPEC dışı bazı üretici ülkelerden oluşan OPEC+ grubunun ağustos itibarıyla petrol üretimini 400 bin varil artırma kararının dünya genelinde Kovid-19 vaka sayılarındaki artışın hızlandığı bir döneme denk gelmesinin piyasada daralmaya neden olabileceğini ifade ediyor.

Öte yandan, birçok ülkede yeniden artışa geçen vakaların küresel ekonomik toparlanmayı ve petrol talebindeki büyümeyi olumsuz etkileyeceğine yönelik endişeler de fiyatlar üzerinde baskı oluşturmaya devam ediyor.

Brent petrolde teknik olarak 74,30 ile 74,52 dolar aralığının direnç, 74,08 ile 73,86 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği belirtiliyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Firdevs Yüksel

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Brent petrolün varil fiyatı 74,17 dolar - Haberler Ekonomi
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