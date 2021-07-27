Brent petrolün varil fiyatı 73,92 dolar
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Brent petrolün varil fiyatı 73,92 dolar

Brent petrolün varil fiyatı 73,92 dolar
Anadolu Ajansı / Firdevs Yüksel - Haberler | Ekonomi

Brent petrolün varili uluslararası piyasalarda 73,92 dolardan işlem görüyor.

Brent petrolün varili uluslararası piyasalarda 73,92 dolardan işlem görüyor.

Dün 74,84 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, günü 73,70 dolar seviyesinde tamamladı. Brent petrolün varili, bugün saat 09.29 itibarıyla kapanışa göre yüzde 0,30 artışla 73,92 dolardan işlem gördü. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 72,11 dolardan alıcı buldu.

Fiyatlardaki kısmi yükselişte, dünya genelinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında Delta varyantının neden olduğu vaka artışına rağmen aşılama çalışmalarının salgını kontrol altında tutabileceği algısının güçlenmesi etkili oldu.

Aşı verilerinin derlendiği "Ourworldindata.org" sitesine göre, dünya genelinde salgınla mücadele kapsamında 3 milyar 890 milyon dozdan fazla aşı yapıldı.

Dünya Bankası, gelişmekte olan ülkelerin aşıya erişimini hızlandırmak amacıyla aşı tedariki için yeni bir finansman mekanizması açıkladı. Bu mekanizmanın, ülkelerin, toplam talebine dayalı olarak aşı üreticilerinden daha rekabetçi fiyatlarda alım yapmasına olanak tanıyacağı ifade edildi.

Öte yandan, Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ve OPEC dışı bazı üretici ülkelerden oluşan OPEC+ grubunun yılın geri kalanında her ay günlük 400 bin varil üretim artışına gitme kararına rağmen uzmanlar, artan talep karşısında küresel petrol piyasalarının açık vermesinin beklendiğini belirtiyor.

Brent petrolde teknik olarak 74,20 ile 74,66 dolar aralığının direnç, 73,74 ile 73,28 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği belirtiliyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Firdevs Yüksel

Restoran işletmecileri, müşteri ve sektör çalışanları için aşının zorunlu olmasını talep etti
Restoran işletmecileri, müşteri ve sektör çalışanları için aşının zorunlu olmasını talep etti
Haftaya yükselişle başlayan dolar, 8,60 seviyelerinden işlem görüyor
Haftaya yükselişle başlayan dolar, 8,60 seviyelerinden işlem görüyor
Altının gram fiyatı 500 lira seviyesinden işlem görüyor
Altının gram fiyatı 500 lira seviyesinden işlem görüyor
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Emre Olur Ömer Çelik Hulusi Akar Kemal Kılıçdaroğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Alişan Reynmen Derya Uluğ Mohammed Al Saloussi
Spor Diego Ali Koç Serdar Aziz Sergen Yalçın Gedson Fernandes
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Brent petrolün varil fiyatı 73,92 dolar - Haberler Ekonomi
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 27.07.2021 09:52:12. #1.13#

title