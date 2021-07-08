Brent petrolün varil fiyatı 73,09 dolar
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Brent petrolün varil fiyatı 73,09 dolar

Brent petrolün varil fiyatı 73,09 dolar
Anadolu Ajansı / Firdevs Yüksel - Haberler | Ekonomi

Brent petrolün varili uluslararası piyasalarda 73,09 dolardan işlem görüyor.

Brent petrolün varili uluslararası piyasalarda 73,09 dolardan işlem görüyor.

Dün 75,99 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, günü 73,43 dolar seviyesinde tamamladı. Brent petrolün varili, bugün saat 10.20 itibarıyla kapanışa göre yüzde 0,46 düşüşle 73,09 dolardan işlem gördü. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 71,83 dolardan alıcı buldu.

Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ve OPEC dışı bazı üretici ülkelerden oluşan OPEC+ grubunun ağustos ayı itibarıyla uygulanacak üretim politikasını belirleyeceği toplantıyı, üye ülkeler arasındaki anlaşmazlık nedeniyle pazartesi günü iptal etmesinin arz tarafında oluşturduğu belirsizliğin fiyatlar üzerindeki etkisi devam ediyor.

Uzmanlar, toplantının iptalinden bu yana ani yükseliş ve düşüşlerin görüldüğü petrol fiyatlarında, OPEC+ ülkeleri arasındaki anlaşmazlığın piyasada düzensiz üretime neden olabileceği endişelerini artırmasının etkili olduğunu ifade ediyor.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) varyantlarının oluşturduğu talep belirsizliği de fiyatlar üzerinde baskı oluşturmaya devam ediyor.

Dünya genelinde Kovid-19'un "delta" varyantının yayılımının hızlanması, yeni bir dalgaya ilişkin endişeleri artırırken, bu kapsamda birçok ülkede tekrar alınan karantina önlemleri ile seyahat kısıtlamalarının yeniden gündeme gelmesi petrol talebi görünümünü olumsuz etkiliyor.

Son olarak, dünyanın dördüncü en büyük petrol ithalatçısı Japonya, artış trendini koruyan Kovid-19 vakalarına karşı başkent Tokyo'da ağustos sonuna kadar olağanüstü hal ilan etmeye hazırlanıyor.

Öte yandan fiyatlar, ABD'nin ticari ham petrol stoklarında düşüş öngörüsünün ülkede talebin artışa geçtiği algısını güçlendirmesiyle destek buluyor.

Amerikan Petrol Enstitüsünün öngörüsüne göre, ABD'nin ticari ham petrol stoklarında geçen hafta bir önceki haftaya göre 7 milyon 983 bin varille beklentinin üzerinde düştü. Piyasa beklentisi ise stokların 3 milyon 925 bin varil azalacağı yönünde. ABD Enerji Enformasyon İdaresinin resmi petrol stok verileri bugün açıklanacak.

Brent petrolde teknik olarak 73,59 ile 74,18 dolar aralığının direnç, 73 ile 72,41 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği belirtiliyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Firdevs Yüksel

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Brent petrolün varil fiyatı 73,09 dolar - Haberler Ekonomi
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