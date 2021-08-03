Brent petrolün varil fiyatı 72,68 dolar
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Brent petrolün varil fiyatı 72,68 dolar

Brent petrolün varil fiyatı 72,68 dolar
Anadolu Ajansı / Firdevs Yüksel - Haberler | Ekonomi

Brent petrolün varili uluslararası piyasalarda 72,68 dolardan işlem görüyor.

Brent petrolün varili uluslararası piyasalarda 72,68 dolardan işlem görüyor.

Dün 75,39 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, günü 72,89 dolar seviyesinde tamamladı. Brent petrolün varili, bugün saat 09.34 itibarıyla kapanışa göre yüzde 0,29 azalışla 72,68 dolardan işlem gördü. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 71,06 dolardan alıcı buldu.

Dünyanın en büyük petrol tüketicileri ABD ve Çin'de beklenenden zayıf gelen veriler, birçok ülkede görülen yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayılarındaki artışın küresel ekonomik toparlanmayı ve petrol talebindeki büyümeyi olumsuz etkileyeceğine yönelik endişeleri artırarak fiyatlar üzerinde baskı oluşturmaya devam ediyor.

Dün açıklanan verilere göre, ABD'de ISM imalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) 60,6'dan 59,5'e gerileyerek beklentilerin altında kaldı. Çin'de de imalat sanayi PMI 50,3'e gerilemişti.

Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ve OPEC dışı bazı üretici ülkelerden oluşan OPEC+ grubunun üretimini ağustos itibarıyla günlük 400 bin varil artırması da piyasalarda arz fazlalığı endişesi oluşturarak fiyatlardaki düşüşte etkili oluyor.

Brent petrolde teknik olarak 72,93 ile 73,23 dolar aralığının direnç, 72,63 ile 72,33 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği belirtiliyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Firdevs Yüksel

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