Brent petrolün varil fiyatı 72,53 dolar

Brent petrolün varili haftanın ilk iş gününde uluslararası piyasalarda 72,53 dolardan işlem görüyor.

Brent petrolün varili haftanın ilk iş gününde uluslararası piyasalarda 72,53 dolardan işlem görüyor.

Cuma günü 74,22 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, günü 73,44 dolar seviyesinde tamamladı. Brent petrolün varili, bugün saat 09.50 itibarıyla kapanışa göre yüzde 1,24 azalışla 72,53 dolardan işlem gördü. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 71,14 dolardan alıcı buldu.

Fiyatlardaki düşüşte, birçok ülkede yeniden artışa geçen yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakalarının küresel ekonomik toparlanmayı ve petrol talebindeki büyümeyi olumsuz etkileyeceğine yönelik endişeler etkili oldu.

Birçok ülkede, Kovid-19'un daha bulaşıcı türü olan Delta varyantının neden olduğu vaka sayılarındaki artışın önüne geçebilmek için yeni önlemler ve kısıtlamalar açıklanırken, söz konusu varyantın özellikle aşılamanın aksadığı bölgelerde yayıldığı ifade ediliyor.

ABD Başkanı Joe Biden'in Sağlık Başdanışmanı ve ABD Ulusal Alerji ve Bulaşıcı Hastalıklar Enstitüsü Direktörü Dr. Anthony Fauci, dün CNN'e yaptığı değerlendirmede, aşı yaptırmayı reddedenlerin ülkeyi "gereksiz bir çıkmaza" doğru götürdüğünü, vaka artışlarıyla tekrar maske takma zorunluluğu ve bazı kesimlerde bağışlık sistemini güçlendirmek için destekleyici aşılar konusunun aktif olarak değerlendirildiği bilgisini paylaştı.

Öte yandan, uzmanlar, Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ve OPEC dışı bazı üretici ülkelerden oluşan OPEC+ grubunun ağustos itibarıyla petrol üretimlerini 400 bin varil artırma kararının dünya genelinde Kovid-19 vaka sayılarındaki artışın hızlandığı bir döneme denk gelmesinin piyasada daralmaya neden olabileceğini ifade ediyor.

Brent petrolde teknik olarak 72,76 ile 73,11 dolar aralığının direnç, 72,41 ile 71,06 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği belirtiliyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Firdevs Yüksel