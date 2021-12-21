Brent petrolün varil fiyatı 72,38 dolar

Brent petrolün varili uluslararası piyasalarda 72,38 dolardan işlem görüyor.

Dün 72,87 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, günü 71,52 dolar seviyesinde tamamladı. Brent petrolün varili, bugün saat 09.23 itibarıyla kapanışa göre yüzde 1,20 artışla 72,38 dolardan işlem gördü. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 69,63 dolardan alıcı buldu.

Fiyatlardaki kısıtlı yükselişte, ABD ilaç firması Moderna'nın, ürettiği yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısının destek dozunun Omicron varyantına karşı güçlü bir antikor tepkisi ürettiğini duyurması etkili oldu. Şirketten yapılan açıklamada, Moderna'nın Kovid-19 destek aşısının yarım dozunun Omicron varyantına karşı antikor oranını 37 kat artırdığı belirtildi.

Açıklama, piyasalarda kısmi bir rahatlama yaratmasına rağmen yeni varyanta karşı alınan önlemlerin sıkılaştırılacağı ve bu önlemlerin ekonomik toparlanma ile küresel petrol talebi görünümünü olumsuz yansıyacağı endişeleri fiyatların yukarı yönlü hareketini baskıladı.

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, artık Omicron'un Delta varyantından daha hızlı yayıldığına dair tutarlı kanıtlar bulunduğuna işaret ederek, "Ayrıca aşılanmış veya Kovid-19'dan iyileşmiş kişilerin enfekte olma veya yeniden enfekte olma olasılığı daha yüksek." bilgisini paylaştı.

Dünya Ekonomik Forumu (WEF), Davos Zirvesi olarak bilinen ve gelecek yıl 17-21 Ocak'ta yapılması planlanan yıllık toplantılarını da Omicron varyantının hızla yayılması nedeniyle 2022 yazına ertelediğini duyurdu. Hollanda da 19 Aralık'tan itibaren salgın önlemleri kapsamında gelecek yılın ocak ayının ortasına kadar kapanmaya gitti.

Piyasalar, Amerikan Petrol Enstitüsünün bugün açıklayacağı petrol stok verilerine odaklandı. ABD Enerji Enformasyon İdaresinin resmi petrol stok verileri ise yarın açıklanacak.

Brent petrolde teknik olarak 72,52 ile 72,64 dolar aralığının direnç, 72,17 ile 71,94 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği belirtiliyor.

AA / Ebru Şengül Cevrioğlu - Ekonomi Haberleri

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