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Brent petrolün varil fiyatı 71,56 dolar

AA / Zeynep Beyza Kılıç - Haberler | Ekonomi
Brent petrolün varil fiyatı 71,56 dolar

Brent petrolün varili uluslararası piyasalarda 71,56 dolardan işlem görüyor.

Brent petrolün varili uluslararası piyasalarda 71,56 dolardan işlem görüyor.

Dün 71,22 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, günü 71,16 dolar seviyesinde tamamladı. Brent petrolün varili, bugün saat 09.50 itibarıyla kapanışa göre yüzde 0,56 artışla 71,56 dolardan işlem gördü. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 67,88 dolardan alıcı buldu.

Suudi Arabistan'ın pazar günü Asya ve ABD'ye sattığı ham petrolün ocak ayı resmi satış fiyatında bir önceki aya göre 80 sent artış yapmasının ardından petrol fiyatları yükselişe geçti.

Geçen hafta ABD ve İran'ın nükleer anlaşmaya ilişkin kesintiye uğrayan müzakereleri de fiyatların artmasında etkili oldu.

Ayrıca, yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) "Omicron" varyantının küresel ekonomik büyümeyi ve yakıt talebini etkileyebileceği endişeleri de petrol fiyatlarının yukarı yönlü hareketini destekledi.

Öte yandan, Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ve OPEC dışı üretici ülkelerden oluşan OPEC+ grubu, geçen haftaki toplantısında günlük 400 bin varillik kademeli üretim artışı planına ocak ayında da devam etme kararı aldı.

Brent petrolde teknik olarak 71,51 ile 71,82 dolar aralığının direnç, 71,20 ile 70,89 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği belirtiliyor.

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AA / Zeynep Beyza Kılıç - Ekonomi Haberleri

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