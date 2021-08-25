Brent petrolün varil fiyatı 70,21 dolar
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Brent petrolün varil fiyatı 70,21 dolar

Brent petrolün varil fiyatı 70,21 dolar
Anadolu Ajansı / Firdevs Yüksel - Haberler | Ekonomi

Brent petrolün varili uluslararası piyasalarda 70,21 dolardan işlem görüyor.

Brent petrolün varili uluslararası piyasalarda 70,21 dolardan işlem görüyor.

Dün 71,27 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, günü 70,41 dolar seviyesinde tamamladı. Brent petrolün varili, bugün saat 09.57 itibarıyla kapanışa göre yüzde 0,28 azalışla 70,21 dolardan işlem gördü. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 67,33 dolardan alıcı buldu.

Amerikan Petrol Enstitüsünün öngörüsüne göre, ABD'nin ticari ham petrol stokları geçen hafta bir önceki haftaya göre 1 milyon 622 bin varil düştü. Piyasa beklentisi ise stokların 2 milyon 367 bin varil azalacağı yönünde.

ABD Enerji Enformasyon İdaresinin (EIA) resmi petrol stok verileri bugün açıklanacak.

Dünyanın en büyük petrol tüketicisi ABD'nin ticari ham petrol stoklarındaki beklentinin altında kalan düşüş öngörüsünün yanı sıra dünya genelinde yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) Delta varyantının hızla yayılması nedeniyle yeni tedbirlerin gündeme gelmesi, küresel ekonomik toparlanmayı ve petrol talebindeki büyümeyi olumsuz etkileyeceğine yönelik endişeleri artırarak fiyatlar üzerinde baskı oluşturmaya devam ediyor.

Meksika'da bir petrol platformunda çıkan yangın ülkede günlük 400 bin varilin üzerinde arz kaybına neden olurken, üretimdeki bu düşüşün Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ve OPEC dışı bazı üretici ülkelerden oluşan OPEC+ grubunun ağustos ayı için planladığı üretim artışına eşit olması talep endişesi yaşanan piyasada fiyatları destekleyici bir unsur olarak öne çıkıyor.

Brent petrolde teknik olarak 70,28 ile 70,57 dolar aralığının direnç, 69,99 ile 69,70 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği belirtiliyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Firdevs Yüksel

Dolar/TL 8,39 seviyelerinden işlem görüyor
Dolar/TL 8,39 seviyelerinden işlem görüyor
Altının gram fiyatı 488 liradan işlem görüyor
Altının gram fiyatı 488 liradan işlem görüyor
Güne yatay seyirle başlayan dolar 8,42'den işlem görüyor
Güne yatay seyirle başlayan dolar 8,42'den işlem görüyor
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Brent petrolün varil fiyatı 70,21 dolar - Haberler Ekonomi
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