Brent petrolün varil fiyatı 69,78 dolar
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Brent petrolün varil fiyatı 69,78 dolar

Brent petrolün varil fiyatı 69,78 dolar
Anadolu Ajansı / Ebru Şengül Cevrioğlu - Haberler | Ekonomi

Brent petrolün varili uluslararası piyasalarda 69,78 dolardan işlem görüyor.

Brent petrolün varili uluslararası piyasalarda 69,78 dolardan işlem görüyor.

Dün 70,26 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, günü 69,04 dolar seviyesinde tamamladı. Brent petrolün varili, bugün saat 09.10 itibarıyla kapanışa göre yüzde 1,07 artışla 69,78 dolardan işlem gördü. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 67,39 dolardan alıcı buldu.

Petrol fiyatlarında, dünyanın en büyük petrol tüketicileri ABD ve Çin'de yükselen yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayılarının talebi düşüreceğine yönelik endişeler etkili oldu.

Çin Ulusal Sağlık Komisyonu, son 24 saatte 94 yerel Kovid-19 vakasının kaydedildiğini duyurdu. ABD'de ise Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 111 artarak 616 bin 830'a yükseldi.

Artan vaka sayılarıyla yeni tedbirlerin de gündeme geldiği Çin'de, salgınla mücadelede başarısız olduğu iddia edilen 30 yetkili cezalandırıldı.

Öte yandan, ABD Senatosu'nda bugün oylanması beklenen yaklaşık 1 trilyon dolarlık altyapı tasarısının ekonomiyi canlandıracağı ve petrol ürünlerine talebi artıracağı öngörüsü fiyatların yukarı yönlü hareketini destekliyor.

Piyasalar, bugün Amerikan Petrol Enstitüsünün açıklayacağı ABD ham petrol stok tahminine odaklandı.

Brent petrolde teknik olarak 69,94 ile 70,12 dolar aralığının direnç, 69,42 ile 69,08 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği belirtiliyor.

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Kaynak: Anadolu Ajansı / Ebru Şengül Cevrioğlu

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Brent petrolün varil fiyatı 69,78 dolar - Haberler Ekonomi
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