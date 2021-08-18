Brent petrolün varil fiyatı 69,32 dolar
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Brent petrolün varil fiyatı 69,32 dolar

Brent petrolün varil fiyatı 69,32 dolar
Anadolu Ajansı / Ebru Şengül Cevrioğlu - Haberler | Ekonomi

Brent petrolün varili, uluslararası piyasalarda 69,32 dolardan işlem görüyor.

Brent petrolün varili, uluslararası piyasalarda 69,32 dolardan işlem görüyor.

Dün 70 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, günü 69,03 dolar seviyesinde tamamladı. Brent petrolün varili, bugün saat 09.23 itibarıyla kapanışa göre yüzde 0,42 artışla 69,32 dolardan işlem gördü. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 66,61 dolardan alıcı buldu.

Dünya genelinde artan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakalarının yeni önlem ve seyahat kısıtlamalarını gündeme getireceği beklentisi fiyatları aşağı yönlü baskılıyor. ABD dolarının yükselmesi ve dünyanın en büyük petrol tüketicilerinden Çin'de ekonomik daralmaya işaret eden veriler de fiyatları baskılamaya devam ediyor.

Amerikan Petrol Enstitüsünün ülkenin petrol stoklarındaki haftalık düşüş öngörüsü ise dünya genelinde artan vaka sayılarından talebin etkilenmediği algısıyla fiyatların aşağı yönlü hareketini kısıtlıyor. Enstitüye göre, ABD'nin ticari ham petrol stokları geçen hafta bir önceki haftaya göre 1 milyon 163 bin varil düştü. Piyasa beklentisi ise stokların 1 milyon 259 bin varil azalacağı yönünde.

Öte yandan, ABD'de petrol üretiminin eylül ayında Mayıs 2020'den bu yana en yüksek seviyeye ulaşacağı beklentisi de fiyatlarda olumsuz etkisini sürdürüyor. ABD Enerji Enformasyon İdaresinin verilerine göre, ülkenin petrol üretimi eylülde günlük 8,1 milyon varile yükselecek.

ABD Enerji Enformasyon İdaresinin (EIA) haftalık petrol stok verileri bugün açıklanacak.

Brent petrolde teknik olarak 69,39 ile 69,49 dolar aralığının direnç, 69,21 ile 69,13 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği belirtiliyor.

Koronavirüs son durum ve son dakika koronavirüs haberleri. Koronavirüs tablosu, covid-19 vaka sayıları.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ebru Şengül Cevrioğlu

Çip krizinde yeni dalga! Otomotiv devi Ford, belirsiz süreliğine önemli fabrikasında üretimi durdurdu
Çip krizinde yeni dalga! Otomotiv devi Ford, belirsiz süreliğine önemli fabrikasında üretimi durdurdu
Güne yükselişle başlayan dolar 8,47 liradan işlem görüyor
Güne yükselişle başlayan dolar 8,47 liradan işlem görüyor
Güne düşüşle başlayan dolar 8,47 liradan işlem görüyor
Güne düşüşle başlayan dolar 8,47 liradan işlem görüyor
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ömer Çelik Faik Öztrak Mustafa Destici Bekir Pakdemirli Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Kibariye Haluk Levent Aleyna Tilki Şahan Gökbakar
Spor Ali Koç Burak Elmas Burak Yılmaz Samet Aybaba Busenaz Sürmeneli
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Brent petrolün varil fiyatı 69,32 dolar - Haberler Ekonomi
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 18.8.2021 09:34:22. #1.16#

title