Brent petrolün varil fiyatı 68,82 dolar
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Brent petrolün varil fiyatı 68,82 dolar

Brent petrolün varil fiyatı 68,82 dolar
Anadolu Ajansı / Firdevs Yüksel - Haberler | Ekonomi

Brent petrolün varili uluslararası piyasalarda 68,82 dolardan işlem görüyor.

Brent petrolün varili uluslararası piyasalarda 68,82 dolardan işlem görüyor.

Dün 68,90 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, günü 68,37 dolar seviyesinde tamamladı. Brent petrolün varili, bugün saat 09.44 itibarıyla kapanışa göre yüzde 0,66 artışla 68,82 dolardan işlem gördü. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 66,03 dolardan alıcı buldu.

Fiyatlardaki yükselişte, ABD Gıda ve İlaç Dairesinin (FDA), Pfizer-BioNTech'in yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısının 16 yaş ve üstü için tam kullanım onayı verdiğini duyurmasının ardından, salgınla mücadelede gelinecek yeni bir aşamanın ekonominin toparlanmasına katkıda bulunarak petrol talebini artıracağına ilişkin olumlu algı etkili oldu.

FDA'dan yapılan açıklamada, Aralık 2020'de "acil kullanım onayı" alınan aşının 16 yaş ve üstü kullanıma tam onay verilmesinin Kovid-19 salgınıyla mücadelede önemli bir kilometre taşı olarak tanımlandı.

Öte yandan, dünya genelinde Kovid-19'un Delta varyantının hızla yayılması ve Asya'daki düşük aşılama oranları, petrol talebine ilişkin endişeleri artırarak fiyatları baskılamaya devam ediyor.

Brent petrolde teknik olarak 69,06 ile 69,96 dolar aralığının direnç, 68,16 ile 67,26 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği belirtiliyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Firdevs Yüksel

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Brent petrolün varil fiyatı 68,82 dolar - Haberler Ekonomi
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