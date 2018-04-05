Brent Petrolün Varil Fiyatı 68,33 Dolar

Brent petrolün varili, uluslararası piyasalarda 68,33 dolardan işlem görüyor.

Dün 68,14 dolardan güne başlayan ve gün içinde en yüksek 68,25 dolara ulaşan Brent petrolün varil fiyatı, bu sabah 68,21 dolardan açıldı. Brent petrolün varili, saat 09.00 itibarıyla yüzde 0,17 artarak 68,33 dolardan işlem görmeye başladı. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili ise 63,62 dolardan alıcı buldu.

ABD Enerji Enformasyon İdaresi verilerine göre ülkedeki petrol stoklarının beklentilerin çok üzerinde, 4,6 milyon varil düşmesiyle fiyatlar yükselişe geçti.

Ayrıca finans piyasalarının ABD- Çin arasındaki gerginliği fiyatlamasıyla birlikte rahatlayan pazarların etkisi de petrole katkıda bulunuyor.

Brent petrolde teknik olarak 68,40 ile 69,30 dolar aralığının direnç, 67,20 ile 66,05 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği belirtiliyor.