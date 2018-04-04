Brent Petrolün Varil Fiyatı 67,81 Dolar

Brent petrolün varili, uluslararası piyasalarda 67,81 dolardan işlem görüyor.

Dün 67,65 dolardan güne başlayan ve gün içinde en yüksek 68,40 dolara ulaşan Brent petrolün varil fiyatı, bu sabah 68,14 dolardan açıldı. Brent petrolün varili, saat 09.23 itibarıyla yüzde 0,48 azalarak 67,81 dolardan işlem görmeye başladı. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili ise 63,27 dolardan alıcı buldu.

Çin'den gelen " ABD ile ilişkilerin daha fazla zarar görmemesi için ticaret görüşmeleri yapılması uyarısı ve yeni vergi oranlarının pazartesi gününden itibaren uygulanacağı" açıklamasının ardından petrol fiyatlarında düşüş gerçekleşmişti.

Küresel piyasalarda bugün ABD'de açıklanacak ham petrol stok verileri takip edilecek.

Brent petrolde teknik olarak 67,95 ile 68,07 dolar aralığının direnç, 67,71 ile 67,83 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği belirtiliyor.