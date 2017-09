Brent Petrolün Varil Fiyatı 54 Dolar Seviyesinde

Brent petrolün varil fiyatı, OPEC'in açıkladığı küresel petrol üretim ve talep verileri sonrası 54,14 dolardan işlem görüyor.



Brent petrolün varili dün 53,77 dolardan güne başlamış ve gün içinde en yüksek 54,42 doları görmüştü. Bu sabah 54,17 dolardan güne başlayan Brent petrolün varil fiyatı, saat 09.20 itibarıyla yüzde 0,05 azalarak 54,14 seviyesinden işlem görmeye başladı. Aynı dakikalarda Batı Teksas (WTI) türü ham petrolün varili ise 48,22 dolardan alıcı buldu.



Hafta sonundan itibaren ABD'yi etkisi altına alan Irma kasırgasının rafinerilerde kapanmaya yol açmasından endişe duyan yatırımcıların piyasada satış pozisyonu aldığı kaydedilirken, fiyatlardaki düşüşün kısa dönemli olması bekleniyor.



Dün OPEC'in açıkladığı verilere göre, ağustosta küresel petrol arzı bir önceki aya göre günlük 410 bin varil düşerek 96 milyon 750 bin varil oldu. OPEC'in günlük ham petrol üretimi, ağustos ayında bir önceki aya göre 79 bin varil azalarak 32 milyon 760 bin varile geriledi. Rapora göre, gelecek yıl küresel petrol talebi bu yıla göre 1 milyon 350 bin varil yükselişle günlük 98 milyon 120 bin varile ulaşacak.



Ayrıca dün, Amerikan Petrol Enstitüsü ülkedeki petrol stoklarının 6,2 milyon varil arttığını açıkladı.



Petrol piyasalarında, OPEC ve OPEC dışı bazı ülkelerin üretimi kısma kararının Mart 2018'den sonraya uzatılması petrol fiyatları üzerindeki etkileri izlenecek. Ayrıca, Uluslararası Enerji Ajansının (IEA) küresel petrol talebi ve üretimi verisi ve ABD Enerji Enformasyon İdaresinin stok verisi takip edilecek.



Uzmanlar, Brent petrolde teknik olarak 54,26 ile 54,31 dolar aralığının direnç, 54,08 ile 54,04 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceğini belirtiyor.