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Brent petrolün varil fiyatı 50 doların altını gördü

Brent türü ham petrolün varil fiyatı yeni tip koronavirüs endişesinin yarattığı düşük petrol talebi beklentisiyle 50 doların altına düştü.

28.02.2020 14:17 | Son Güncelleme: 28.02.2020 14:17
Brent petrolün varil fiyatı 50 doların altını gördü

Brent türü ham petrolün varil fiyatı yeni tip koronavirüs endişesinin yarattığı düşük petrol talebi beklentisiyle 50 doların altına düştü.

Kaynak: Dunya.com

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