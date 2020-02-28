Brent petrolün varil fiyatı 50 doların altını gördü
Brent türü ham petrolün varil fiyatı yeni tip koronavirüs endişesinin yarattığı düşük petrol talebi beklentisiyle 50 doların altına düştü.
28.02.2020 14:17 | Son Güncelleme: 28.02.2020 14:17
Brent türü ham petrolün varil fiyatı yeni tip koronavirüs endişesinin yarattığı düşük petrol talebi beklentisiyle 50 doların altına düştü.
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Kaynak: Dunya.com