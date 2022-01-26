Avrupa borsaları, Fed'in faiz kararı öncesi yükselişle kapandı

Avrupa borsaları, yatırımcıların şirket bilançolarına odaklanması ve ABD Merkez Bankasının (Fed) faiz ve tahvil alımları kararlarını açıklaması öncesinde günü yükselişle tamamladı.

Kapanışta, gösterge endeksi Stoxx Europe 600 yüzde 1,7 yükselerek 467,42 puandan kapandı.

Petrol ve gaz şirketlerinin hisseleri, bugün alışlarla yüzde 4 üzerinde artış gösterirken, bu hemen hemen tüm sektörlerde hisse senetlerini olumlu etkiledi.

Stoxx 600 bankacılık ve teknoloji endekslerinin günü sırasıyla yüzde 2,84 ve yüzde 2,16 değer kazanarak kapatması dikkati çekti.

Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 2,11 artarak 6.981,96 puana, İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi ise yüzde 2,27 değer kazanarak 26.619,25 puana yükseldi.

Almanya'da DAX 30 endeksi günü yüzde 2,2 yükselişle 15.459,39 seviyesinden, İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 1,33'lük artışla 7.469,78 seviyesinden kapandı.

Avro/dolar paritesi ise TSİ 20.20 itibarıyla yüzde 0,17 düşüşle 1,128 seviyelerinden işlem gördü.

Brent petrolün varil fiyatı 90 dolara ulaştı

Avrupa borsalarında bugün jeopolitik riskler ve enerji tedarikine ilişkin sorunlar yatırımcı fiyatlamalarında temel faktör olmaya devam ederken, açıklanan bilançolara dair iyimserlik pay piyasalarını destekledi.

Brent petrolün varil fiyatı, Rusya ile Ukrayna arasındaki gerilimin artmasıyla 2014'ten bu yana ilk kez 90 dolara ulaştı.

Küresel petrol talebindeki toparlanma devam ederken jeopolitik gerilimlerin muhtemel arz kesintilerine yönelik endişeleri artırması petrol fiyatlarındaki yükselişte etkili oldu.

Batı Teksas türü ham petrolün varili de yüzde 2'nin üzerinde artarak 87,45 dolara yükseldi.

Fed kararı

Dünya çapında Kovid-19 salgınında Omicron varyantının yayılımına ilişkin endişelerin devam ettiğini dile getiren analistler, faiz ve tahvil alımlarına ilişkin bu akşam açıklanacak Fed kararının, pay piyasalarının bundan sonraki seyri açısından önemli olduğunu söyledi.

Öte yandan, küresel yatırımcılar Fed'in yılın ilk Açık Piyasa Komitesi (FOMC) toplantısından çıkacak kararlara odaklandı. Yatırımcılar, TSİ 22.00'de açıklanacak Fed'in karar metninden ve daha sonra Fed Başkanı Jerome Powell'ın basın toplantısındaki mesajlarından, sıkılaşmanın seyrine ilişkin kilometre taşlarını öğrenmeye çalışacak.

Yılın ilk toplantısının Fed'in para politikasına dair sözle yönlendirmeleri açısından kritik önem taşıdığını vurgulayan analistler, toplantının karar metni ve Powell'ın açıklamalarında, faiz artırımı ve bilanço küçültülme sürecine dair verilecek mesajların takip edileceğini kaydetti.

Analistler, Rusya-Ukrayna gerilimine ilişkin haber akışının piyasaların odağında kalmaya devam ettiğini de ifade etti.