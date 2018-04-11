Brent Petrolün Fiyatı 73 Doları Aştı

NEW Dünya genelinde en yaygın olarak kullanılan Brent türü ham petrolün fiyatı, Ortadoğu'da artan arz güvenliği endişeleriyle bugün 73 doları aştı.

Londra Brent türü ham petrolün varil fiyatı 73,09 dolara kadar yükselirken 28 Kasım 2014'ten bu yana en yüksek seviyesine ulaştı.

ABD'nin Batı Teksas (WTI) tipi ham petrolün varil fiyatı da en yüksek 67,42 dolar seviyesine kadar çıkarak 4 Aralık 2014'ten beri en yüksek seviyesine tırmandı.

TSİ 22.30'da Brent türü ham petrolün günlük kazancı yüzde 1,2, WTI tipi ham petrolün günlük kazancı da yüzde 1,8 oldu. Dün, Brent türü ham petrol yüzde 3,5, WTI tipi petrol de yüzde 3,3 artış kaydetmişti.

ABD Başkanı Donald Trump'ın bu sabah Twitter'dan yaptığı paylaşıma işaret eden uzmanlar, bunun Ortadoğu'da arz güvenliği endişesini giderek artırdığını belirtti.

Ayrıca uzmanlar, dünyanın en büyük ham petrol ihracatçısı konumundaki Suudi Arabistan'ın bölgedeki sıcak çatışmalara müdahil olma ihtimaline dikkati çekti.

Bunun gerçekleşmesi halinde bölgedeki petrol arz güvenliğinin giderek tehlikeye girebileceğinin altını çizen uzmanlar, bu durumda Suudi Arabistan'ın da ham petrol üretimi ve ihracatında düşüş görülebileceği konusunda uyarıda bulundu.

Bugün Yemen'deki Husiler tarafından Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'a atılan balistik füzenin başkent semalarında hava savunma sistemleri tarafından imha edildiği bildirilmişti.

Trump, bu sabah Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Rusya, Suriye'ye atılacak her füzeyi vuracağını söylemiş. O zaman hazır ol Rusya çünkü füzeler geliyor, hem de iyi, yeni ve akıllısından. Kendi halkını öldüren ve bundan zevk alan gaz katili hayvanla ortak olmayacaktınız." ifadelerini kullanmıştı.