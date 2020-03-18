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Koronavirüs, Ekonomi

Brent petrolün fiyatı 30 doların altına düştü

Büyük petrol üreticilerinin üretimi artırma kararlarına karşın, Covid-19 salgını nedeniyle dünyanın en büyük havayolu şirketlerinin binlerce uçuşu iptal etmesi üzerine, petrol fiyatlarında düşüş hız kazandı.

18.03.2020 16:37 | Son Güncelleme: 18.03.2020 16:37
Brent petrolün fiyatı 30 doların altına düştü

Büyük petrol üreticilerinin üretimi artırma kararlarına karşın, Covid-19 salgını nedeniyle dünyanın en büyük havayolu şirketlerinin binlerce uçuşu iptal etmesi üzerine, petrol fiyatlarında düşüş hız kazandı.

Türkiye'nin de akaryakıt fiyatlarını belirlemede ölçüt olarak kullandığı Brent hampetrolün varil fiyatı 30 doların da altına geriledi. 

Brent petrolün varil fiyatıcyüzde 4.71 düşüşle 27.48 dolara kadar gerilerken, Batı Teksas hafif petrolünün varil fiyatı da yüzde 8.99 gibi büyük oranda düşüşle 24.51 dolara geriledi. Dünyanın ende gelen iki ölçüt petrol türünün fiyatları yalnızca geçen bir ay içinde yüzde 50'yi aştı.

 


Kaynak: DHA

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