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Brent petrol yeniden 46 doları aştı

Meksika Körfezi'ndeki petrol kuyularında faaliyetlerin, Marco kasırgası ve Laura Tropikal Fırtınası nedeniyle durdurulması üzerine Brent petrol yeniden 46 doların üzerine yükseldi.

Brent petrol yeniden 46 doları aştı
25.08.2020 09:23 | Son Güncelleme: 25.08.2020 09:23

Meksika Körfezi'ndeki petrol kuyularında faaliyetlerin, Marco kasırgası ve Laura Tropikal Fırtınası nedeniyle durdurulması üzerine Brent petrol yeniden 46 doların üzerine yükseldi. Altın da Pazartesi günü yükseldiği 1,940 doların üzerinden yeniden 1,930 dolar düzeyine döndü.

Meksika Körfezi'ndeki bu beklenmedik gelişme, Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ve müttefiklerinin oluşturduğu OPEC+ grubunun hedeflenen üretim kısıntısı miktarına ulaşabilmek için günde ortalama 2.3 milyon varil daha kısıntı yapılması gerektiği karara bağlamasının ardından yaşandı.

Küresel emtia piyasalarında;Brent petrol yüzde 0.30 artışla 46.11 dolar,Batı Teksas yüzde 0.28 artışla 42.53 dolar,altın yüzde 0.19 artışla 1,932.48 dolar,gümüş yüzde 0.22 düşüşle 26.55 dolar,bakır yüzde 0.42 artışla 6,517.00 dolar,platin yüzde 0.85 artışla 928.00 dolar,paladyum yüzde 0.35 artışla 2,177.94 dolar düzeyindeydi.İç piyasada ise, gram altın 458 liraya, çeyrek altın 757 liraya, Cumhuriyet altını da 3,021 liraya geriledi."Ons altın direncini korumaya çalışıyor" diyen Ünlü Menkul Değerler Araştırma'dan Murat Akyol'a göre, risk iştahının güçlü olması ve yatırımcıların hisse senetlerine yönelmesinin etkisiyle dün değerli metaller zayıf bir performans sergilerken altının ons fiyatı 1930 doların altını test etti: "Teknik açıdan bakıldığında ons altının alçalan bir üçgen formasyonu oluşturarak hareket etmesinin kısa vade için önemli oranda risk yarattığını düşünüyoruz. "Dolayısıyla fiyat hareketleri bir önceki zirve olan 2,000 doların üzerinde kapanış yapılmasını sağlamadıkça teknik göstergeler ons altının düzeltme riski ile karşı karşıya olduğuna işaret ediyor."

 


Kaynak: DHA

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