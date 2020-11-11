Brent petrol stoklarda düşüş ve aşı ile 45 doları aştı
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Brent petrol stoklarda düşüş ve aşı ile 45 doları aştı

11.11.2020 14:04 | Son Güncelleme: 11.11.2020 14:09
Brent petrol stoklarda düşüş ve aşı ile 45 doları aştı

Talepte canlanmanın göstergesi sayılan ABD petrol stoklarında 5.15 milyon varillik azalma ve Covid-19 aşısına ilişkin gelişmelerle Brent petrolün varil fiyatı 45 doları da aştı.

Talepte canlanmanın göstergesi sayılan ABD petrol stoklarında 5.15 milyon varillik azalma ve Covid-19 aşısına ilişkin gelişmelerle Brent petrolün varil fiyatı 45 doları da aştı.

Petrol fiyatlarındaki artışı ayrıca, özellikle Pfizer Inc. deneysel aşısının, araştırmadan elde edilen ilk verilere dayanarak Covid-19'u önlemede yüzde 90'dan fazla etkili olduğunun açıklanmasının ardından artan toparlanma umutları da destekledi.

Bu gelişmelerle, Ocak teslimi Brent petrolün varil fiyatı yüzde 2.41 artışla 54.07 dolara, Aralık teslimi Batı Teksas hafif petrolünün varil fiyatı da yüzde 2.59 artışla 42.86 dolara yükseldi.Özel bir kuruluş olan Amerikan Petrol Enstitüsü'nün (American Petroleum Institute - API) verilerine göre, 6 Kasım'da sona eren haftada 5 milyon 150 bin varil, ABD'nin önemli petrol çıkarma bölgelerinden Cushing gibi büyük petrol bölgesindeki rezervler de 1 milyon 170,000 varil azaldı.

API verilerine göre, ABD'de benzin stokları ise aynı haftada 5 milyon 620,000 varil ve damıtılmış petrol ürünü rezervleri de 3.3 milyon varil azaldı.

 


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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