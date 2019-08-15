Brent petrol fiyatları yüzde 1.0'in üzerinde düştü

15.08.2019 17:52

– Brent petrolün fiyatı, ABD ham petrol stoklarında görülen beklenti üzerindeki artış ve küresel ekonomik durgunluk endişeleri etkisiyle yüzde 1.6 düştü.

Gelişmeler etkisiyle Türkiye'de akaryakıt fiyatlarını belirmede ölçüt olarak kullanılan Brent ham petrolü, yüzde 1.6 düşüşle 58.53 dolardan, ABD hafif petrolü yüzde 0.62 düşüşle 54.89 dolardan işlem görüyor.

ABD ve Çin arsındaki ticaret savaşının ekonomik durgunluğa neden olacağı endişelerinin yatırımcıların güvenli liman arayışı sebebiyle altın fiyatları yükseldi.

Küresel emtia piyasalarında;

gümüş, yüzde 0.38 düşüşle 17.215,

altın, yüzde 0.06 artışla 1,528.8 dolardan,

bakır, yüzde 0.06 artışla 2.5935 dolardan,

platin, yüzde 0.77 düşüşle 841.5 dolardan ve

paladyum da yüzde 1.24 artışla 1,436.1 dolardan işlem görüyor.

İç piyasada ise, gram altın fiyatı 272 liraya, çeyrek altın 445 liraya, Cumhuriyet altını da 1,777 liraya yükseldi.

Kaynak: DHA

- İstanbul