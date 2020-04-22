Brent petrol düşük talep ve arz fazlasındaki artışla piyasalarda 20 doların altına geriledi Dünü 25,48 dolardan tamamlayan Brent petrolün varili, saat 12.35 itibarıyla 18,02 dolara kadar inerken günlük kayıp yüzde 29,27 oldu. Brent petroldeki bu geri çekilme Şubat 2002'den bu yana en düşük seviye olarak kayıtlara geçti.

Brent petrolün varili dünya genelinde Covid-19 nedeniyle devam eden düşük talep ve arz fazlasındaki artışla uluslararası piyasalarda 20 doların altına geriledi. Dünü 25,48 dolardan tamamlayan Brent petrolün varili, saat 12.35 itibarıyla 18,02 dolara kadar inerken günlük kayıp yüzde 29,27 oldu. Brent petroldeki bu geri çekilme Şubat 2002'den bu yana en düşük seviye olarak kayıtlara geçti. Euronews.com'da Görüntüle Kaynak: Euronews.com