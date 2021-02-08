Brent petrol bir yıl sonra 60 doları gördü
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Brent petrol bir yıl sonra 60 doları gördü

08.02.2021 09:28 | Son Güncelleme: 08.02.2021 09:28
Brent petrol bir yıl sonra 60 doları gördü

Brent petrolün varil fiyatı, Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü'nün (OPEC) üretim kısıntılarına uyumun yüzde 101 düzeyinde olduğunu açıklaması ve ABD'de ham petrol stoklarının düştüğünü gösteren verilerin açıklanmasının ardından 60.06 dolar ile bir yıl sonra ilk kez 60 doları gördü.

Brent petrolün varil fiyatı, Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü'nün (OPEC) üretim kısıntılarına uyumun yüzde 101 düzeyinde olduğunu açıklaması ve ABD'de ham petrol stoklarının düştüğünü gösteren verilerin açıklanmasının ardından 60.06 dolar ile bir yıl sonra ilk kez 60 doları gördü.

OPEC Bakanlar Ortak İzleme Komitesi (Joint Ministerial Monitoring Committee - JMMC), küresel petrol talebine ilişkin belirsizliklerin önümüzdeki aylarda da süreceği uyarısı yaptı. Açıklamada, OPEC ve müttefiklerinin (OPEC+) 2020 Nisan ayından bu yana uyguladığı kısıntılarda, toplam petrol üretiminin 2.1 miyar varil azaltıldığı belirtildi.

ABD ekonomisindeki toparlanmanın öngörülenden daha hızlı olacağına ilişkin iyimserliğin büyümesiyle doların güçlenmesiyle 1,800 doların da altına gerileyen altının ons fiyatı yeniden bu düzeyin üzerine yükseldi.Küresel emtia piyasalarındaki işlemlerde;Brent petrol yüzde 0.39 artışla 59.85 dolar,Batı Teksas yüzde 0.46 artışla 57.38 dolar,altın yüzde 0.16 artışla 1,813.73 dolar,gümüş yüzde 0.63 artışla 27.02 dolar,bakır yüzde 2.16 artışla 7,983.00 dolar,platin yüzde 1.47 artışla 1,142.58 dolar,paladyum yüzde 0.22 artışla 2,344.24 dolar düzeyindeydi.İç piyasada, gram altın 412 liraya, çeyrek altın 684 liraya, Cumhuriyet altını da 2,717 liraya yükseldi.İntegral Yatırım'ın analizinde, ons altının 50 haftalık ortalama yakınlarında işlem gördüğü belirtilerek, şöyle denildi: "Ons altında işlemler bu sabah forex piyasasında 1814 seviyesi yakınlarından geçiyor. Değerli metal geçtiğimiz cuma yayımlanan ABD istihdam piyasasına yönelik verilerin beklentilerden hafif zayıf açıklanması ile güçleniyor. "Ancak piyasalarda risk iştahı hala yüksek ve Dolar Endeksi 91 seviyesi üzerindeki seyrini koruyor, bu sebepten yükselişler sınırlı kalabilir. ABD tahvil faizlerindeki güçlü seyir ise devam ediyor. 10 yıllık tahvil faizi 1.18 seviyesine kadar yükseldi. "Teşvik paketinin Şubat ayı içerisinde devreye girmesi bekleniyor. Teşvik paketi ve koronavirüs ile ilgili gelişmeler piyasaların odağında olmaya devam edecek."Petrol yükselişini sürdürdüğü vurgulanan petrol analizinde de şöyle denildi: "Petrol fiyatları, geçen hafta OPEC+ petrol üreticilerinin üretim  kesintilerini sürdürmesi, haftalık petrol stoklarının azalması ve  artan teşvik paketi umuduyla yüzde 10'a yakın yükseldi. "Bu sabah ise ABD Dolarındaki zayıflıktan destek bulan petrolde yukarı yönlü seyir devam  ediyor. Forex piyasasında bu sabah Batı Teksas petrolünde (WTI) son geçen işlem 57.51 doları gösteriyor. "Brent petrolde ise işlemler 60.00 dolar seviyesinden geçiyor. 

"Bu hafta petrol üzerinde teşvik paketi gelişmeleri, haftalık petrol stokları, ülkelerin salgına karşı getirdiği önlemler ve aşının tedariki takip edilecek."


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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