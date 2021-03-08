Brent petrol 70 doları aştı, altın yatay

Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ve müttefiklerinin (OPEC+), beklentilerin aksine üretimi artırmayıp, mevcut düzeylerinde sabit tutma kararının ardından, gösterge Brent petrolün varil fiyatı 70 dolar sınırını da aşarken, Batı Teksas ham petrolünün varil fiyatı da 67 doların üzerine yükseldi.

OPEC+ ülkelerinin toplam üretimi sabit bırakma kararına karşın, Suudi Arabistan da, bir süredir gönüllü olarak uyguladığı günde ortalama 1.0 milyon varil üretimi kısıntısını bir ay daha uzatmaya karar verdi.

OPEC+ geçen yıl pandeminin talebi düşürmesiyle, petrol üretimini günlük 9.7 milyon varil kısmıştı. Mevcut durumda OPEC+ hala yaklaşık günlük 7 milyon varillik petrol arzını kısıtlıyor. Suudi Arabistan'ın gönüllü üretim azaltmasıyla birlikte arz kısıtlamasının nihai hacmi günlük 8 milyon varile düzeyinde.Anlaşmaya göre iç ihtiyaçlarını karşılamaları için Rusya'nın petrol üretimini Nisan'da günlük 130,000 varil, Kazakistan'ın ise günlük 20,000 varil artırmalarına izin verildi.ABD'de Hazine tahvili faizlerinin yeniden yükselmesinin etkisiyle gerileyen altının ons fiyatı 1,687 dolara kadar indikten sonra, yeni haftaya, geçen haftanın son işlem gününde döndüğü 1,700 dolar düzeyinde başladı.Küresel emtia piyasalarındaki işlemlerde;Brent petrol yüzde 2.15 artışla 70.85 dolar,Batı Teksas yüzde 1.66 artışla 67.46 dolar,altın yüzde 0.55 artışla 1,707.94 dolar,gümüş yüzde 1.75 artışla 25.62 dolar,bakır yüzde 4.52 artışla 8,977.00 dolar,platin yüzde 0.72 artışla 1,141.67 dolar,paladyum yüzde 0.71 artışla 2,356.43 dolar düzeyindeydi.İç piyasada, gram altın 414 liraya, çeyrek altın 689 liraya, Cumhuriyet altını da 2,772 liraya yükseldi.Ünlü&Co/Daha bülteninde, "Değerli metaller yeni haftada da tahvil faizlerini takip edecek" denildi ve şu değerlendirme yapıldı: "Getiri eğrisindeki değişimler değerli metallerin performansı açısından yakından takip edilirken bu hafta ABD'de gerçekleştirilecek olan ihalelerden çıkacak sonuçların yüksek ilgi çekeceğini tahmin ediyoruz."ABD Hazinesi Salı, Çarşamba ve Perşembe günleri sırasıyla 3, 10 ve 30 yıl vadeli tahvil ihaleleri gerçekleştirecek. Çarşamba günü aynı zamanda Almanya'da 5 yıl vadeli tahvil ihalesi gerçekleşecek."Dolayısıyla özellikle Çarşamba günü hem ABD hem de Almanya ihaleleri ile piyasalarda hareketliliğin arttığını görebiliriz. Kaldı ki, aynı gün ABD'de TÜFE rakamının açıklanacak olması da Çarşamba gününün önemini artırıyor. "Tüm bunlar değerli metallerde bu hafta sergilenecek performansın bir kez daha özellikle tahvil faizlerinin ortaya koyacağı tabloya bağlı olacağı anlamına geliyor. "Teknik açıdan bakıldığında ons altında 1690-1700 bandını destek noktası olarak görmeye devam ediyoruz. Bu seviyenin aşağı yönlü kırılması durumunda altın üzerindeki baskının artmasını bekleriz."

Kaynak: Demirören Haber Ajansı