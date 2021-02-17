Brent petrol 64 doları gördü

Başta ABD olmak üzere, birçok ekonomiye ilişkin gelen olumlu verilerin talebi artıracağı beklentisiyle yeniden yükselişe geçen Brent petrolün varil fiyatı 13 ayın ardından yeniden 64.01 dolar ile 64 doların üstünü test etti.

Başta ABD olmak üzere, birçok ekonomiye ilişkin gelen olumlu verilerin talebi artıracağı beklentisiyle yeniden yükselişe geçen Brent petrolün varil fiyatı 13 ayın ardından yeniden 64.01 dolar ile 64 doların üstünü test etti.

ABD'de açıklanan verilerin, dünyanın en büyük ekonomisinde toparlanmanın öngörülenden hızlı olacağına ilişkin umutları artırması, güvenli limandan çıkışları ise artırdı ve altının ons fiyatı 1,774 dolara kadar indi.

Küresel emtia piyasalarındaki işlemlerde;Brent petrol yüzde 0.33 artışla 63.17 dolar,Batı Teksas yüzde 0.15 artışla 60.35 dolar,altın yüzde 0.96 düşüşle 1,778.28 dolar,gümüş yüzde 0.71 düşüşle 27.02 dolar,bakır yüzde 0.38 artışla 8,427.00 dolar,platin yüzde 2.24 düşüşle 1,236.13 dolar,paladyum yüzde 0.69 düşüşle 2,376.87 dolar düzeyindeydi.İç piyasada, gram altın 400 liraya, çeyrek altın 674 liraya, Cumhuriyet altını da 2,668 liraya geriledi.Troy Kıymetli Madenler'in günlük bülteninde, altının kayıplarını dördüncü güne taşıdığına işaret edilerek, şu değerlendirme yapıldı: "Altın, satıcılı seyrine dünkü seansta da devam ederken üst üste dördüncü seansı da kırmızıda bıraktığı bir süreci yaşıyor. ABD 10 yıllık getirilerinde 1.3 seviyesinin aşılarak pandemi öncesi seviyelerinin kaydedilmesi, altın üzerindeki baskıyı artıran unsur olarak öne çıkmaya devam ediyor. Ekonomilerde beklenen toparlanma, piyasalardaki risk iştahını artırırken güvenli limanlarda çıkış da sürüyor. Altın, bu durumdan negatif etkilenmeye devam ederken dünkü seansı 1794 dolar/onstan tamamlayarak yüzde 1.3 kaybı hanesine yazdı."Gümüş de dün satıcılı bir günü yaşayarak, gün içinde 26.83 dolar/ons seviyesine kadar çekilmesine rağmen 27 dolar/onsun üzerinde günü kapatmayı başardı. Ancak seansı 27.23 dolar/onstan tamamlayan beyaz maden, hanesine yüzde 1.3 kaybı yazmış oldu. Diğer taraftan altın gümüş oranında 65 seviyesi seyrediliyor, bu seviye gümüşün altına göre daha iyi bir performans göstereceğini işaret etmeye devam ediyor."Platin, volatilitesi yüksek bir günü geride bırakırken, kazançlarını gün sonuna kadar taşıyamadı. 1339 dolar/ons seviyesine kadar uzanarak başladığı günü, 1265 dolar/onsla tamamlarken yüzde 3.0 kaybı hanesine yazmış oldu. "Paladyum ise diğer kıymetli madenlerden ayrışamayarak kırmızıda bir günü geride bıraktı. 2400 dolar/ons seviyesinin üzerinde tutunmayı başaramayan paladyum, 2389 dolar/onstan tamamladığı günü yüzde 0.5 kayıpla tamamladı.

"Borsa İstanbul Kıymetli Madenler Piyasası'nda dünkü seansta hacim açısından toparlanma görülürken, alıcıların iştahının sürmesinden dolayı altın işlemleri dünya fiyatlarının üzerinde 3.00-4.00 dolar/ons primli işlemler gerçekleşti. Borsa İstanbul'da toplamda 1,595 kg altın, 1,738 kg gümüş işlemiyle seans tamamlandı."

Kaynak: Demirören Haber Ajansı