Brent petrol 61 doları da aştı

Brent petrolün varil fiyatı yeni haftanın ilk gününde 60 doları aştıktan sonra, ABD'de ekonomik toparlanmaya ilişkin iyimserliğin artmasıyla 61.18 dolara kadar yükseldi.

ABD Hazine Bakanı Janet Yellen, ABD Başkanı Joe Biden'ın 1.9 trilyon dolarlık yardım paketinin Kongre'den geçmesi durumunda, ABD'de halen "derin bir çukurda" diye nitelendirdiği istihdam piyasasının toparlanacağını ve 2022 yılında tam istihdama dönüleceğini vurguladı.

Altın fiyatları da, birçok ülkede uygulanan büyük hacimli yardımlarla piyasaya büyük miktarlarda para sürülecek olmasının körüklediği enflasyon beklentileriyle, 1840 doların üzerine yükseldi.Küresel emtia piyasalarındaki işlemlerde;Brent petrol yüzde 0.76 artışla 61.12 dolar,Batı Teksas yüzde 0.64 artışla 58.47 dolar,altın yüzde 0.55 artışla 1,840.04 dolar,gümüş yüzde 0.30 artışla 27.42 dolar,bakır yüzde 1.13 artışla 8,073.50 dolar,platin yüzde 1.85 artışla 1,183.96 dolar,paladyum yüzde 0.50 artışla 2,351.13 dolar düzeyindeydi.İç piyasada, gram altın 418 lira, çeyrek altın 693 lira, Cumhuriyet altını da 2,754 liradan satıldı.Gedik Yatırım'ın analizinde, Brent petrolün alıcılı seyrini koruduğu belirtilerek. "Dünya genelinde vaka sayılarındaki artış hızının azalması, petrolde talepte sınırlı da olsa toparlanma görülmesi, petrol fiyatlarını destekliyor. Bazı kuruluşların, gelecek dönem için petrol fiyatlarını yukarı yönde revize ettiğini bildirmesi de, petrole dair beklentileri olumlu yönde etkilemekte. ABD'de teşvik paketinin kısa sürede hayata geçirilmesi için çalışmaların hızlanması ve gelen açıklamalarda petrol fiyatlarını destekliyor" denildi ve altın fiyatlarına ilişkin olarak da şu değerlendirme yapıldı: "Ons altın, ABD'de teşvik paketine dair beklentilerin etkisiyle kademeli bir şekilde toparlanıyor. Küresel çapta, Doların güçlü olmaması da, altının bu hareketini şimdilik desteklemekte. Teşvik paketine dair ABD Hazine Bakanı Yellen, Kongre'ye çağrıda bulunmuş ve hemen geçirilmesi gerektiğini belirtmişti. Temsilciler Meclisi Başkanı da, iki hafta içerisinde paketi Meclis'ten geçirmeyi planladıklarını ifade ediyor. Paketle ilgili çalışmaların hız kazanması, piyasalara nefes aldırmakta. Aynı zamanda, dünya genelinde vaka artış hızının da azalması, fiyatlamaları olumlu etkiliyor."

Kaynak: Demirören Haber Ajansı