Brent petrol 60 doların üzerinde

Brent petrolün varil fiyatı yeni haftanın ilk işlemlerinde 60.06 doları görüp, bu düzeyin altına çekildikten sonra gelen alımlarla 60.27 dolara kadar yükseldi.

Petrol fiyatları, ABD'de 1.9 trilyon dolarlık yeni yardım paketinin ekonomideki toparlanmayı hızlandıracağına ilişkin beklentilerle yükseldi.

ABD Hazine Bakanı Janet Yellen, ABD Başkanı Joe Biden'ın 1.9 trilyon dolarlık yardım paketinin Kongre'den geçmesi durumunda, ABD'de halen "derin bir çukurda" diye nitelendirdiği istihdam piyasasının toparlanacağını ve 2022 yılında tam istihdama dönüleleceğini vurguladı.Küresel emtia piyasalarındaki işlemlerde;Brent petrol yüzde 0.65 artışla 60.01 dolar,Batı Teksas yüzde 0.68 artışla 57.51 dolar,altın yüzde 1.17 artışla 1,832.08 dolar,gümüş yüzde 1.95 artışla 27.38 dolar,bakır yüzde 2.16 artışla 7,983.00 dolar,platin yüzde 3.66 artışla 1,167.30 dolar,paladyum yüzde 0.29 artışla 2,345.82 dolar düzeyindeydi.İç piyasada, gram altın 418 liraya, çeyrek altın 694 liraya, Cumhuriyet altını da 2,754 liraya yükseldi.Troy Kıymetli Madenler'in günlük bülteninde, piyasaların geçen hafta "Reddit"çilerin gümüş pozisyonu alacaklarını duyurmasıyla birlikte, kıymetliler tarafında pozitif bir başlangıç yaşandığına işaret edilerek, şöyle denildi: "Altın da bu pozitifliğin etkisiyle 1844 dolar/ons seviyesinden başladığı haftanın ilk gününde 1872 dolar/onsla haftanın en yüksek seviyesini kaydetti. Ancak hafta başındaki gümüşte olan coşkuya yeteri kadar eşlik edemeyen altın, gümüşteki sert geri çekilmenin etkisini fazlasıyla üzerinde hissetti. "ABD 10 yıllık tahvil getirisinin 1,18 seviyesinin üzerini tekrardan test etmesi ve Dolar endeksinde 91,60 seviyesinin kasımdan bu yana ilk kez kaydedilmesiyle altın üzerindeki baskı iyice artmış oldu. Bundan dolayı 1785 dolar/ons seviyesine kadar çekilmek durumunda kalan sarı maden, pozitif görünümünde ivme kaybetmiş oldu. Haftalık seansı 1814 dolar/onstan tamamlayan sarı maden, önceki haftaya kıyasla hanesine yüzde 1.8 kayıp yazdı."Gümüş, hafta boyunca piyasaların odağında olduğu bir haftalık seansı geride bıraktı. Redditçilerin gümüş pozisyonu alacaklarını duyurarak bunu kampanyaya döndürme çabaları, gümüşte 8 yıl sonra 30 dolar/ons seviyesinin kaydedilmesine sebep oldu. Ancak bu seviyede kalmakta zorlanan beyaz maden, 26.93 dolar/ons seviyesinden kapanış yaparak önceki haftaya kıyasla yüzde 0.2 kayıpla seansı tamamlamış oldu. Fiyat konusunda kalıcı bir hamle yaşanmamış olsa da fiziki taraftaki bu güçlü alış rafinerilerin hazır stoklarını eritirken, bazı ürünlerin prim seviyesini yukarı çekmiş oldu. "Platin ise güçlü kapanışıyla öne çıkarken, yüzde 5'in üzerinde kazanç elde ederek son iki ayın en güçlü haftalık kapanışını yaptığı haftayı geride bıraktı. 1074 dolar/ons seviyesinden seansa başlayan platin, 1128 dolar/onsla seansı tamamladı. Platinin daha önce deneyip kıramadığı 1155 dolar/ons seviyesini kırmasıyla platinde daha yukarı doğru hareketler izleyebiliriz."Paladyum, aşılamaların hız kazanmasıyla birlikte küresel büyüme tarafında yaşanacak toparlanmadan pozitif etkilenerek haftanın en çok değer kazanan kıymetli madeni oldu. Haftayı 2349 dolar/ons seviyesinden tamamlayan paladyum, yüzde 5.4 kazancı hanesine yazmış oldu."

"Borsa İstanbul Kıymetli Madenler Piyasası'nda geçtiğimiz hafta altın açısından düşük hacimli bir seans geride kalırken, altın işlemleri dünya fiyatlarının üzerinde 1.00 usd/onsla gerçekleşti. Gümüş işlemlerinin hacmiyse son haftaların en yüksek seviyesini kaydetti. Borsa İstanbul'da toplamda 6,098 kg altın, 35,682 kg gümüş işlemiyle hafta tamamlandı."

Kaynak: Demirören Haber Ajansı