Brent petrol 60 dolar sınırında

Brent petrolün varil fiyatı, Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü'nün (OPEC) üretim kısıntılarına uyumun yüzde 101 düzeyinde olduğunu açıklaması ve ABD'de ham petrol stoklarının düştüğünü gösteren verilerin açıklanmasının ardından 59.79 dolar ile 60 dolar sınırına tırmandı.

Brent petrolün varil fiyatı, Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü'nün (OPEC) üretim kısıntılarına uyumun yüzde 101 düzeyinde olduğunu açıklaması ve ABD'de ham petrol stoklarının düştüğünü gösteren verilerin açıklanmasının ardından 59.79 dolar ile 60 dolar sınırına tırmandı.

OPEC Bakanlar Ortak İzleme Komitesi (Joint Ministerial Monitoring Committee - JMMC), küresel petrol talebine ilişkin belirsizliklerin önümüzdeki aylarda da süreceği uyarısı yaptı. Açıklamada, OPEC ve müttefiklerinin (OPEC+) 2020 Nisan ayından bu yana uyguladığı kısıntılarda, toplam petrol üretiminin 2.1 miyar varil azaltıldığı belirtildi.

ABD ekonomisindeki toparlanmanın öngörülenden daha hızlı olacağına ilişkin iyimserliğin büyümesiyle doların güçlenmesiyle 1,800 doların da altına gerileyen altının ons fiyatı yeniden bu düzeyin üzerine yükseldi.Küresel emtia piyasalarındaki işlemlerde;Brent petrol yüzde 0.91 artışla 59.84 dolar,Batı Teksas yüzde 0.57 artışla 56.33 dolar,altın yüzde 0.91 artışla 1,809.96 dolar,gümüş yüzde 2.15 artışla 26.92 dolar,bakır yüzde 0.43 düşüşle 7,814.50 dolar,platin yüzde 2.08 artışla 1,124.91 dolar,paladyum yüzde 2.26 artışla 2,342.87 dolar düzeyindeydi.İç piyasada, gram altın 411 liraya, çeyrek altın 681 liraya, Cumhuriyet altını da 2,707 liraya yükseldi.Troy Kıymetli Madenler'in günlük bülteninde, altının 1,800 doların altında işlem gördüğüne işaret edilerek, şöyle denildi: "Altın iki ayın ardından tekrardan 1800 dolar/onsun aşağısına çekilirken, 1,785 dolar/onsla günün en düşük seviyesini kaydetti. Altın fiyatlarını baskılayan unsurlara baktığımız zaman ABD 10 yıllık tahvil getirilerinde yukarı doğru ivme ve Dolar endeksindeki güçlenme öne çıkıyor. Dünkü seansa 1,834 dolar/ons seviyesinden başlayan sarı maden, seans boyu aşağı yönlü bir seyir içerisinde hareket etti. "ABD'de beklenen teşvik paketinin gecikmesine rağmen, hisse senedi piyasalarındaki risk iştahı ABD endekslerinde yeni zirveler kaydedilerek sürmeye devam ediyor. Altın ise geciken teşvik paketinden ise negatif yönlü etkilenmeyi sürdürüyor. Dünkü seansı 1,793 dolar/ons seviyesinden tamamlayan sarı maden, önceki güne kıyasla hanesine yüzde 2.2 kayıp yazmış oldu. "Gümüş de altınla benzer şekilde kırmızı bir günü geride bırakırken, 25.90 dolar/ons seviyesine kadar geri çekildi. Böylelikle sosyal medyada çıkan haberler neticesinde elde ettiği bütün kazanımlarını geri vermiş oldu. Seansı ise 26.35 dolar/ons seviyesinden tamamlayan beyaz maden, önceki güne kıyasla yüzde 2.0 kayıp yazmış oldu. "Platin ise sert satıcılı başladığı seansta 1,100 dolar/onstan bir kapanış yaparak kırımızı bir günü geride bırakmış olsa da güçlü duruşuna dair bir görüntü vermeyi sürdürmüş oldu."Paladyum, günü yeşilde kapatan tek kıymetli maden olurken, hikayesini büyüme yönündeki toparlanmadan almaya devam ediyor. 2,287 dolar/ons seviyesinden seansı tamamlayan paladyum, yüzde 0.5 kazancı hanesine yazmış oldu."Borsa İstanbul Kıymetli Madenler Piyasası'nda dünkü seansta altın işlemleri dünya fiyatlarının üzerinde 1.0 dolar/ons ile gerçekleşirken, düşük işlem hacimli bir gün geride kaldı. Borsa İstanbul'da toplamda 995 kg altın, 4,457 kg gümüş işlemiyle seans tamamlandı."

Kaynak: Demirören Haber Ajansı