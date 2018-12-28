Brent Petrol 53,83 Dolardan İşlem Görüyor

Brent petrolün varil fiyatı, uluslararası piyasalarda haftanın son işlem gününde 53,83 dolardan işlem görüyor.

Dün 54,76 dolardan güne başlayan ve gün içinde 54,93 doları bulan Brent petrolün varil fiyatı bu sabah 54,02 dolardan açıldı. Brent petrolün varili saat 09.26 itibarıyla yüzde 0,35 azalışla 53,83 dolardan işlem görmeye başladı. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili ise 45,79 dolardan alıcı buldu.

Amerikan Petrol Enstitüsü (API) verilerine göre, ABD'nin ham petrol stokları geçen hafta bir önceki haftaya kıyasla 6,9 milyon varil artarak 448,2 milyon varile ulaştı.

Uzmanlar, petroldeki arz fazlası ve küresel ekonomideki daralma endişelerinin fiyatları baskılamaya devam ettiğini belirtti.

Brent petrolde, teknik olarak 53,83 ila 54,02 dolar aralığının direnç, 53,45 ila 53,64 dolar aralığının destek bölgesi olarak izlenebileceği ifade ediliyor.

Kaynak: AA