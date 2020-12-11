Brent petrol 50 doları aştı
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Brent petrol 50 doları aştı

11.12.2020 09:21 | Son Güncelleme: 11.12.2020 09:31
Brent petrol 50 doları aştı

Dünya petrol piyasasına yön veren Brent petrolün varil fiyatı 50 doları aştı.

Dünya petrol piyasasına yön veren Brent petrolün varil fiyatı 50 doları aştı.

Brent petrolün varil fiyatı Mart ayında bu tarafa en yüksek düzeye ulaştı. Koronavirüs aşısı çalışmalarıyla ekonomilerde toparlanma ve petrol talebinde artış beklentisiyle brent petrolün varili 50 doları geçti. Brent petrolün varili, bugün itibarıyla 50,16 dolar oldu.

(İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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