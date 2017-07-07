Brent Petrol 47,46 Dolara Düştü

Brent petrolün varil fiyatı haftanın son işlem gününde ABD'de ham petrol üretimdeki artış nedeniyle 47,46 dolara geriledi.



Brent petrolün varil fiyatı dün 48,25 dolardan güne başlamış ve gün içinde en yüksek 49,15 doları görmüştü. Bu sabah 47,72 dolardan güne başlayan Brent petrolün varil fiyatı, saat 09.38 itibarıyla yüzde 0,54 kayıpla 47,46 dolara geriledi. Aynı dakikalarda Batı Teksas (WTI) türü ham petrolün varili ise 44,97 dolardan alıcı buldu.



ABD'de deki petrol üretiminin geçen haftaya göre günlük ortalama 88 bin varil artarak 9,34 milyon varile yükselmesi, petrol fiyatlarında aşağı yönlü baskı oluşturdu.



Küresel piyasalarda bugün İngiltere mayıs ayı sanayi üretimi ve dış ticaret dengesi ve ABD'de haziran ayı tarım dışı istihdam ile işsizlik verileri izlenecek.



Uzmanlar, Brent petrolde teknik olarak 47,59 ile 47,68 dolar aralığının direnç, 47,41 ile 47,50 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceğini belirtiyor.