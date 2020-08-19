Brent petrol 46 doların üzerinde Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ve müttefiklerinin oluşturduğu OPEC+ grubunun Birleşik Teknik Komitesi'nin bugün yapılacak toplantısı öncesi 46 dolar üzerine yükselen Brent petrolün varil fiyatı bu düzeyde hareket ediyor.

Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ve müttefiklerinin oluşturduğu OPEC+ grubunun Birleşik Teknik Komitesi'nin bugün yapılacak toplantısı öncesi 46 dolar üzerine yükselen Brent petrolün varil fiyatı bu düzeyde hareket ediyor.

OPEC+ Birleşik Teknik Komitesi'nden yapılan açıklamada, üretim kısıntısına OPEC üyelirinin uyumu yüzde 95'i bulurken, OPEC üyesi olmayan üretici ülkelerin kısıntıya uyumu da yüzde 96 olduğunun altı çizildi. OPEC+ Birleşik Teknik Komitesi bugünkü toplantısında, üretim kısıntısına ilişkin gelişmeleri ve önümüzdeki döneme ilişkin programı görüşecek.

Altın fiyatları yeniden yükseldiği 2,010 doların üzerinden 2,000 dolar düzeyinin altına dönerken, yeniden 28 doların üzerine çıkan gümüş de, bu düzeyin altına çekildi.Küresel emtia piyasalarında;Brent petrol yüzde 0.11 artışla 46.16 dolar,Batı Teksas yüzde 0.09 düşüşle 42.77 dolar,altın yüzde 0.61 düşüşle 1,990.11 dolar,gümüş yüzde 0.05 düşüşle 27.65 dolar,bakır yüzde 1.31 artışla 6,449.00 dolar,platin yüzde 0.99 düşüşle 952.68 dolar,paladyum yüzde 1.54 düşüşle 2,169.65 dolar düzeyindeydi.İç piyasada ise, gram altın 473 liraya, çeyrek altın 786 liraya, Cumhuriyet altını da 3,130 liraya geriledi.ABD hampetrol stokları, 14 Ağustos'ta sona eren haftada 4 milyon 260 bin varil azaldı. Özel bir kuruluş olan Amerikan Petrol Enstitüsü'nün (API) verilerine göre, ABD'nin önemli petrol çıkarma bölgelerinden Cushing, Oklahoma gibi iki büyük petrol bölgesindeki stoklar da 590,000 varil azaldı.API verilerine göre bu dönemde ABD genelinde benzin stokları 4.99 milyon varil birden artarken, damıtılmış petrol ürünleri stokları 964,000 varil azaldı.Hampetrol stoklarına ilişkin resmi veriler ABD Enerji Enfonmasyon Yönetimi (EIA) tarafından bugün ABD piyasaları açıldıktan sonra açıklanacak.

Kaynak: DHA