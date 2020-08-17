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Brent petrol 46 doların üzerinde

Rusya'nın Covid-19'a karşı geliştirdiği aşının üretimine başladığını duyurmasının etkisiyle petrol fiyatları yükselirken, aşının keşfi duyurulduğu zaman 2,075.19 dolarlık yeni zirvesinden sert düşen altın da, düşük düzeylerde gelen alımlarla yönünü yukarıya çevirdi.

Brent petrol 46 doların üzerinde
17.08.2020 09:28 | Son Güncelleme: 17.08.2020 09:32

Rusya'nın Covid-19'a karşı geliştirdiği aşının üretimine başladığını duyurmasının etkisiyle petrol fiyatları yükselirken, aşının keşfi duyurulduğu zaman 2,075.19 dolarlık yeni zirvesinden sert düşen altın da, düşük düzeylerde gelen alımlarla yönünü yukarıya çevirdi.

Ahlatcı Yatırım'ın analizinde, haftanın dördüncü işlem gününde ABD'de ham petrol stoklarındaki azalmanın petrol fiyatlarında düşüşü sınırlandırdığına işaret edilerek, "Teknik olarak incelediğimizde, Brent petrolün 45 dolar seviyesinde belirleyici olmaya devam ettiği gözlendi. 44.40 destek seviyesinin üzerinde kaldığı sürece gelebilecek alımlar ile petroldeki yukarı yönlü eğilimin devam etmesi durumunda 46.20, 46.80 ve 47.30 takip edilmesi gereken önemli direnç seviyeleridir. Gelebilecek olası satışlar ile eğilimin aşağı yönlü hareketinde ise 44.40, 44.00 ve 43.50 destek seviyeleri takip edilebilir."

Küresel emtia piyasalarında;Brent petrol yüzde 0.41 artışla 46.13 dolar,Batı Teksas yüzde 0.40 artışla 42.70 dolar,altın yüzde 0.20 artışla 1,947.78 dolar,gümüş yüzde 2.05 artışla 26.96 dolar,bakır yüzde 0.55 düşüşle 6,365.50 dolar,platin yüzde 1.01 artışla 956.38 dolar,paladyum yüzde 2.30 artışla 2,176.42 dolar düzeyindeydi.İç piyasada ise, gram altın 464 liraya, çeyrek altın 775 liraya, Cumhuriyet altını da 3,193 liraya yükseldi."Ons altın 1,940 dolar sınırında seyrediyor" başlıklı Ünlü&Co/DAHA analizinde, özellikle Rusya'dan gelen aşı haberinin ardından sert değer kayıplarıyla karşı karşıya kalan ons altının geri çekilmelerin alım fırsatı olarak görülmesiyle yönünü yeniden yukarı çevirmeyi başardığı vurgulandı ve şöyle denildi: "Teknik açıdan ise şimdilik görünüm çok fazla değişmiş değil. Son dönemdeki geri çekilmenin yüzde 50 Fibonacci düzeltme seviyesi olan 1,960 doların aşılması ise daha pozitif bir tablo oluşmasına katkı sağlayabilir. "Diğer taraftan ABD tahvil faizlerindeki yükselişin ise altın fiyatları üzerinde önemli bir baskı oluşturmadığını görüyoruz. "Bu durumu tahvil faizlerindeki yükselişin risk iştahındaki artışın bir sonucu olmaktan ziyade hazine ihalelerine gelen talebin düşük olması ile açıklamak mümkün."

 


Kaynak: DHA

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