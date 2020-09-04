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Brent petrol 45 doların altında

ABD'de ekonomik toparlanmaya ilişkin olumlu verilerin etkisiyle yatırımcıların güvenli liman varlıklarından çıkmalarına bağlı olarak altın fiyatları düştü.

Brent petrol 45 doların altında
04.09.2020 09:26 | Son Güncelleme: 04.09.2020 09:26

ABD'de ekonomik toparlanmaya ilişkin olumlu verilerin etkisiyle yatırımcıların güvenli liman varlıklarından çıkmalarına bağlı olarak altın fiyatları düştü.

Buna karşılık, ABD Enerji Enformasyon Yönetimi'nin (EIA), benzin talebinde önemli düşüş olduğuna ilişkin verilerinin etkisiyle uzun süredir ilk kez 45 doların altına inen Brent petrolün varil fiyatı bu düzeylerde hareket ediyor.

Küresel emtia piyasalarında;Brent petrol yüzde 0.86 düşüşle 44.46 dolar,Batı Teksas yüzde 0.52 düşüşle 41.37 dolar,altın yüzde 0.14 artışla 1,933.88 dolar,gümüş yüzde 0.45 düşüşle 26.47 dolar,bakır yüzde 0.07 artışla 6,687.50 dolar,platin yüzde 0.41 artışla 896.21 dolar,paladyum yüzde 0.17 düşüşle 2,295.83 dolar düzeyindeydi.İç piyasada ise, gram altın 462 liraya, çeyrek altın 761 liraya, Cumhuriyet altını da 3,030 liraya düştü.Ünlü Menkul Değerler Araştırma'dan Murat Akyol, analizinde ons altında kırılganlığın sürdüğüne dikkat çekerek şöyle dedi: "Hafta başında ISM imalat endeksinin beklentilerden daha güçlü bir tablo ortaya koymasının yanında dün açıklanan haftalık işsizlik maaşı başvurularının 1 milyon sınırının altında kalması altın fiyatları üzerindeki baskının artmasına neden olurken fiyatlar son bir haftanın en düşük seviyelerini test etti."Alçalan tepeler yaparak hareket etmesine paralel olarak ons altında teknik görünümün aşağı yönlü sinyaller vermeye devam ettiğini düşünüyoruz. 

"1,930 doların altını riskli bölge olarak kabul ederken özellikle 1,900 doların altındaki rakamların ise net bir kırılmaya işaret edebileceğini düşünüyoruz."


Kaynak: DHA

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