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Brent petrol 40 doların üzerinde

Uluslararası Eneri Ajansı'nın (International Energy Agency - IEA) petrol talebinin gelecek yıl günde 5.7 milyon varillik rekor artışa ulaşacağına ilişkin öngörüsüyle 40 doların üzerine yükselen Brent petrolün varil fiyatı bu düzeylerde tutunuyor.

Brent petrol 40 doların üzerinde
17.06.2020 09:15 | Son Güncelleme: 17.06.2020 09:30

Uluslararası Eneri Ajansı'nın (International Energy Agency - IEA) petrol talebinin gelecek yıl günde 5.7 milyon varillik rekor artışa ulaşacağına ilişkin öngörüsüyle 40 doların üzerine yükselen Brent petrolün varil fiyatı bu düzeylerde tutunuyor.

ABD Merkez Bankası'nın (Fed) şirket tahvil alım programını genişleteceğine ilişkin açıklamasının desteğinde yükselen altın da ons başına 1,725 doların üzerinde.

Ahlatçı Yatırım'ın analizinde, Covid-19 ikinci dalgasına ilişkin korkuların petrol fiyatlarına verdiğine dikkat çekilerek, şöyle denildi: "Covid-19 salgınının ikinci dalgasına ve ekonomik toparlanmaya olası zararlarına dair artan endişeler, piyasa hissiyatı üzerinde olumsuzluk yarattı. "Çin'de yeni bir enfeksiyon dalgasına dair haberler ve ABD artan koronavirüs vakaları, yatırımcıları Brent petrolden uzak tutuyor görünüyordu."Altındaki gelişmelere ilişkin olarak da şu yorum yapıldı: "Covid-19 pandemisinde ikinci dalga endişelerindeki artış ve ABD Merkez Bankası Başkanı Jerome Powell'ın geçen haftadaki FED FOMC toplantısı sonrası basın toplantısındaki yorumlarına benzer ifadeler kullanması ile dolara talep artışı gelirken, bunun karşılığında nakit ihtiyacının da etkisiyle ons altında gün içinde 1,717 dolar yakınlarına kadar satış baskısıyla karşılaşıldı."Gelişmelerle Brent petrolün varil fiyatı yüzde 0.22 düşüşle 40.71 dolar, ABD Batı Teksas hafif petrolünün varil fiyatı da yüzde 0.55 artışla 38.51 dolardan işlem görüyor.Küresel emtia piyasalarında;gümüş, yüzde 0.16 düşüşle 17.43 dolar,altın, yüzde 0.01 artışla 1,727.13 dolar,bakır, yüzde 0.05 artışla 5,742.00 dolar,platin, yüzde 0.10 düşüşle 823.89 dolar,paladyum yüzde 0.42 düşüşle 1,928.51 dolar düzeyindeydi.

İç piyasada ise, gram altın 380 liraya, çeyrek altın 624 liraya, Cumhuriyet altını da 2,486 liraya yükseldi.


Kaynak: DHA

Ekonomi Manşet

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