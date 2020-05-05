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Brent petrol 30 doları aştı, altın düştü

Brent petrol 30 doları aştı, altın düştü
05.05.2020 17:41 | Son Güncelleme: 05.05.2020 17:41

Covid-19 pandemisine bağlı ekonomik önlemlerde gevşeme yapılacağı ve piyasalarda aylardır süren belirsizliğin kalkacağı beklentisiyle yükselen Brent hampetrolün varil fiyatı yeniden 30 doları aşarken, artan risk iştahıyla ons altının fiyatı yeniden 1,700 doların altına çekildi.

Covid-19 pandemisine bağlı ekonomik önlemlerde gevşeme yapılacağı ve piyasalarda aylardır süren belirsizliğin kalkacağı beklentisiyle yükselen Brent hampetrolün varil fiyatı yeniden 30 doları aşarken, artan risk iştahıyla ons altının fiyatı yeniden 1,700 doların altına çekildi.

Küresel düzeyde gösterge sayılan Brent hampetrolün varil fiyatı yüzde 8.29 artışla 30.29 dolara çıkarken, Batı Teksas hafif hampetrolünün varil fiyatı da yüzde 10.20 artışla, uzun süredir ilk kez 25 doları geçerek 25.92 dolara yükseldi.

Küresel emtia piyasalarında;gümüş, yüzde 0.72 artışla 14.90 dolar,altın, yüzde 0.21 düşüşle 1,698.36 dolar,bakır, yüzde 0.45 artışla 5,129.00 dolar,platin, yüzde 0.23 düşüşle 767.98 dolar,paladyum yüzde 4.28 düşüşle 1,782.18 dolar düzeyindeydi.İç piyasada ise gram altın 386 liraya, çeyrek altın 633 liraya, Cumhuriyet altını da 2,530 liradan satılıyor.Piyasaların gösterge hampetrol kontratları, Covid-19 pandemisine bağlı ekonomik önlemlerde gevşeme yapılacağına ilişkin açıklamalarla yükseldi.Avrupa genelinde ve ABD'nin birçok eyaletinde Covid-19 pandemisine bağlı ölümlerde tepe noktasının görüldüğü ve buna bağlı olarak da ekonomik önlemlerde gevşeme yaşanacağına ilişkin açıklamalar, piyasalarda aylardır süren belirsizliğin kalkacağı beklentisi fiyatlara yansıdı.ABD'nin petrol üretim merkezi sayılan Teksas'ta petrol piyasası düzenleme komisyonunun bir üyesi, fiyatların yükselmesini desteklemek için yapılması beklenen üretim kısıntısı için üreticilere yetki verilmediğini açıkladı.Financial Temas gazetesinin haberinde, adını açıklanmasını istemeyen ve konuya yakın olduğu belirtilen düzenleyici kurum Teksas Demiryolu Komisyonu (RRC) üyesinin, petrol fiyatlarında yukarı yönlü hareketin başlamasıyla bir kısıntıya gerek görülmediği için üretici firmalara kısıntı yetkisinin verilmediğini söylediği belirtildi.

Habere göre, RRC'nin bu yöndeki kararı, bazı dev petrol şirketlerinin, birçok üreticinin yüzde 20'yi bulacak üretim kısıntısına uymaya ya da kısıntıya karşılık gelecek miktarda petrol karşılığı ceza ödemeye zorlayacak bu girişime karşı çıkmalarının ardından geldi.


Kaynak: DHA

Ekonomi Manşet

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