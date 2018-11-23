Brent Petrol 2017'den Beri İlk Kez 60 Doların Altına Düştü

Suudi Arabistan'ın üretimin rekor seviyeye çıktığına dair sinyal vermesi petrolün düşüşünde etkili oldu.

Vadeli petrol kontratları New York'ta bu hafta %4.7 kadar düştü. Suudi Arabistan Enerji Bakanı Khalid al-Falih, Suudi petrol üretiminin günde 10.7 milyon varil üzerinde olduğunu bildirdi. Bu da rekor seviyelere işaret ediyor. Öte yandan ABD'de ham petrol stokları 9. haftada yükseldi, bu da Mart 2017'den beri en uzun süreli trend.

ABD'nin bazı ülkeleri İran yaptırımlarından muaf tutması ve petrol arzı beklentilerinin artmasıyla petrol fiyatları bu ay ayı piyasasına girdi. Bu hafta petrol volatilitesi yatırımcıların emtia dahil riskli varlıklardan kaçışıyla 2016'dan beri en yüksek seviyeye çıktı.

NH Investment & Securities trader'ı Hong Sungki "Trump'ın OPEC ve Suudi Arabistan'a düşük fiyat için baskı yapmaya devam etmesi ve ABD'de artan stoklar fiyatlarda düşüşe neden oldu. OPEC ve ortaklarının arz konusunda bir anlaşmaya varması oyunu değiştirir" diye konuştu.

Ocak vadeli Batı Teksas tipi ham petrol fiyatı NYMEX'te 2.90 dolar düşüşle 51.73 dolardan işlem gördü.

Ocak vadeli Brent petrol fiyatı ise varil başına 2.89 dolar kadar düşüşle 59.71 dolardan işlem gördü, kontrat haftalık bazda %11 düştü.