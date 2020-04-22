Brent petrol 20 yılın en düşüğüne indi Uluslararası petrol piyasalarının temel ölçütü olarak kabul edilen Brent hampetrolün vadeli fiyatı 16 doların da altına inerek son 20 yılın en düşük düzeyini gördü.

Uluslararası petrol piyasalarının temel ölçütü olarak kabul edilen Brent hampetrolün vadeli fiyatı 16 doların da altına inerek son 20 yılın en düşük düzeyini gördü. Küresel ekonomiye ilişkin kaygılar artarken, özellikle petrol piyasalarından kaçan yatırımcıların dolara yönelmesiyle düşen altın fiyatları yatay hareket ediyor. Spot piyasalarda ise, Brent hampetrolün varil fiyatı yüzde 16.67 düşüşle 16.25 dolara, ABD Batı Teksas hafif hampetrolünün varil fiyatı da yüzde 18.17 düşüşle 10.76 dolara geriledi.Küresel emtia piyasalarında;gümüş, yüzde 0.82 düşüşle 14.78 dolar,altın, yüzde 0.10 düşüşle 1,683.71 dolar,bakır, yüzde 2.85 düşüşle 5,026.00 dolar,platin, yüzde 0.07 düşüşle 748.52 dolar,paladyum yüzde 2.06 artışla 1,973.44 dolar düzeyindeydi. Spot piyasalarda ise, Brent hampetrolün varil fiyatı yüzde 16.67 düşüşle 16.25 dolara, ABD Batı Teksas hafif hampetrolünün varil fiyatı da yüzde 18.17 düşüşle 10.76 dolara geriledi.Küresel emtia piyasalarında;gümüş, yüzde 0.82 düşüşle 14.78 dolar,altın, yüzde 0.10 düşüşle 1,683.71 dolar,bakır, yüzde 2.85 düşüşle 5,026.00 dolar,platin, yüzde 0.07 düşüşle 748.52 dolar,paladyum yüzde 2.06 artışla 1,973.44 dolar düzeyindeydi. İç piyasada ise gram altın 378 lira, çeyrek altın 622 lira, Cumhuriyet altını da 2,486 liradan satılıyor.

Kaynak: DHA