Brent 48 doların altında, altın yatay

Covid-19'a karşı geliştirilen aşılara ilişkin olumlu haberlerin desteğinde yükselen Brent petrol, pandeminin ortaya çıktığı Mart ayından bu yana ilk kez 49 doları gördükten sonra, artan talep kaygılarıyla düşerek 48 doların da altına geriledi.

Covid-19'a karşı geliştirilen aşılara ilişkin olumlu haberlerin desteğinde yükselen Brent petrol, pandeminin ortaya çıktığı Mart ayından bu yana ilk kez 49 doları gördükten sonra, artan talep kaygılarıyla düşerek 48 doların da altına geriledi.

Covid-19'a karşı geliştirilen aşılara ilişkin olumlu haberlerin ardından, yatırımcıların güvenli liman varlıklardan çıkışlarıyla 1,800 dolara kadar inen altın, 1,810 dolar sınırında yatay hareket ediyor.

Küresel emtia piyasalarında;Brent petrol yüzde 0.25 düşüşle 47.65 dolar,Batı Teksas yüzde 0.27 düşüşle 44.87 dolar,altın yüzde 0.02 düşüşle 1,809.65 dolar,gümüş yüzde 0.47 düşüşle 23.22 dolar,bakır yüzde 1.17 artışla 7,412.00 dolar,platin yüzde 1.10 düşüşle 955.86 dolar,paladyum yüzde 0.19 artışla 2,399.82 dolar düzeyindeydi.İç piyasada gram altın 459 liraya, çeyrek altın 762 liraya, Cumhuriyet altını da 3,030 liraya geriledi.Ahlatçı Yatırım'ın analizinde, Çarşamba günü ABD Federal Açık Piyasa Komitesi (FOMC) tutanakları öncesi değerli metalde zaman zaman yukarı yönlü hareketler izlenirken, aşı iyimserliği ile küresel piyasalarda süren rallinin yukarı yönlü hareketleri sınırlandıdığı anımsatıldı ve eklendi: "Geçtiğimiz gün ise ABD'de devam eden Şükran Günü tatili işlem hacimlerini sınırlandırırken, beklentilerin altında gelen ekonomik verilerden destek bulan ons altının günü kritik destek seviyesi olan 1800 Dolar seviyesi üzerinde sınırlı bir yükselişle tamamladığı takip edildi. Teknik olarak incelediğimizde, ons altının 1,807 dolar seviyesinde belirleyici olmaya devam ettiği gözlendi."Analizde, petrol fiyatlarına ilişkin olarak da şu değerlendirme yapıldı: "Çarşamba günü aşı gelişmelerinin neden olduğu iyimserliğin enerji talebindeki olumlu beklentileri artırması Petrol fiyatlarına destek olmayı sürdürürken, Brent petrolün 48 dolar seviyesi üzerinde seyrine devam ettiği izlenmişti. Geçtiğimiz gün ise dolar çevresindeki toplanmaya ek olarak artan tedarik sinyallerinin aşı gelişmelerinin neden olduğu ralliyi durdurması ile Brent petrolün yedi ayın en yüksek seviyesinden düştüğü takip edildi."

Kaynak: Demirören Haber Ajansı