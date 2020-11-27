Brent 48 doların altında, altın yatay
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ YAZARLAR TÜMÜ

Brent 48 doların altında, altın yatay

27.11.2020 09:28 | Son Güncelleme: 27.11.2020 09:31
Brent 48 doların altında, altın yatay

Covid-19'a karşı geliştirilen aşılara ilişkin olumlu haberlerin desteğinde yükselen Brent petrol, pandeminin ortaya çıktığı Mart ayından bu yana ilk kez 49 doları gördükten sonra, artan talep kaygılarıyla düşerek 48 doların da altına geriledi.

Covid-19'a karşı geliştirilen aşılara ilişkin olumlu haberlerin desteğinde yükselen Brent petrol, pandeminin ortaya çıktığı Mart ayından bu yana ilk kez 49 doları gördükten sonra, artan talep kaygılarıyla düşerek 48 doların da altına geriledi.

Covid-19'a karşı geliştirilen aşılara ilişkin olumlu haberlerin ardından, yatırımcıların güvenli liman varlıklardan çıkışlarıyla 1,800 dolara kadar inen altın, 1,810 dolar sınırında yatay hareket ediyor.

Küresel emtia piyasalarında;Brent petrol yüzde 0.25 düşüşle 47.65 dolar,Batı Teksas yüzde 0.27 düşüşle 44.87 dolar,altın yüzde 0.02 düşüşle 1,809.65 dolar,gümüş yüzde 0.47 düşüşle 23.22 dolar,bakır yüzde 1.17 artışla 7,412.00 dolar,platin yüzde 1.10 düşüşle 955.86 dolar,paladyum yüzde 0.19 artışla 2,399.82 dolar düzeyindeydi.İç piyasada gram altın 459 liraya, çeyrek altın 762 liraya, Cumhuriyet altını da 3,030 liraya geriledi.Ahlatçı Yatırım'ın analizinde, Çarşamba günü ABD Federal Açık Piyasa Komitesi (FOMC) tutanakları öncesi değerli metalde zaman zaman yukarı yönlü hareketler izlenirken, aşı iyimserliği ile küresel piyasalarda süren rallinin yukarı yönlü hareketleri sınırlandıdığı anımsatıldı ve eklendi: "Geçtiğimiz gün ise ABD'de devam eden Şükran Günü tatili işlem hacimlerini sınırlandırırken, beklentilerin altında gelen ekonomik verilerden destek bulan ons altının günü kritik destek seviyesi olan 1800 Dolar seviyesi üzerinde sınırlı bir yükselişle tamamladığı takip edildi. Teknik olarak incelediğimizde, ons altının 1,807 dolar seviyesinde belirleyici olmaya devam ettiği gözlendi."Analizde, petrol fiyatlarına ilişkin olarak da şu değerlendirme yapıldı: "Çarşamba günü aşı gelişmelerinin neden olduğu iyimserliğin enerji talebindeki olumlu beklentileri artırması Petrol fiyatlarına destek olmayı sürdürürken, Brent petrolün 48 dolar seviyesi üzerinde seyrine devam ettiği izlenmişti. Geçtiğimiz gün ise dolar çevresindeki toplanmaya ek olarak artan tedarik sinyallerinin aşı gelişmelerinin neden olduğu ralliyi durdurması ile Brent petrolün yedi ayın en yüksek seviyesinden düştüğü takip edildi."

 

Bunlar da ilginizi çekebilir

Koronadan vefat edenlerin yaptığı en büyük yanlış! Prof. Ceyhan, üstüne basa basa uyardı
Koronadan vefat edenlerin yaptığı en büyük yanlış! Prof. Ceyhan, üstüne basa basa uyardı
'Bir tek cümle söyleyeceksiniz' diyen Soylu'nun isteği HDP'li vekilleri zora soktu
"Bir tek cümle söyleyeceksiniz" diyen Soylu'nun isteği HDP'li vekilleri zora soktu
Maradona ve ünlü modelle ilgili skandal sözler: Sabaha kadar cinsel ilişkiye girdiler
Maradona ve ünlü modelle ilgili skandal sözler: Sabaha kadar cinsel ilişkiye girdiler

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

İlgili Haberler

Bitcoin 18,000 doların altına geriledi
Bitcoin 18,000 doların altına geriledi
Bitcoin 17,000 doların da altına düştü
Bitcoin 17,000 doların da altına düştü
Bitcoin 18,000 doların altına döndü
Bitcoin 18,000 doların altına döndü
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Meral Akşener Mustafa Şentop Süleyman Soylu Fahrettin Koca İbrahim Aydemir
Magazin Ezgi Mola Şevval Sam Deniz Seki Mehmet Ali Erbil
Spor Falcao Samatta Caner Erkin Şenol Güneş Burak Yılmaz
Tüm Haberler Terör Antalya Galatasaray Fahrettin Koca
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Brent 48 doların altında, altın yatay - Ekonomi
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 27.11.2020 09:32:22. #1.15#
title