Brent 47 dolar sınırında, altın düştü Marco Kasırgası ve Laura Tropikal Fırtınası nedeniyle Meksika Körfezi'nde petrol çıkarmanın durdurulması üzerine Brent petrol yeniden 46.89 dolara kadar yükselerek 47 dolar sınırına yaklaştı.

Marco Kasırgası ve Laura Tropikal Fırtınası nedeniyle Meksika Körfezi'nde petrol çıkarmanın durdurulması üzerine Brent petrol yeniden 46.89 dolara kadar yükselerek 47 dolar sınırına yaklaştı.

Buna karşılık, Dünya Sağlık Örgütü'nün (WHO) Covid-19 aşısında sona gelindiğini açıklaması üzerine, güvenli liman satışlarının artmasıyla altın 1,920 doların da altına geriledi.

ABD Güvenlik ve Çevre Uygulama Bürosu (Bureau of Safety and Environmental Enforcement - BSEE) kasırga ve fırtına nedeniyle, Meksika Körfezi'ndeki kuyularda petrol üretimi günde ortalama 1.52 milyon varile karşılık gelen yüzde 82.4 düşmesinin beklendiğini açıkladı.Meksika Körfezi'ndeki bu beklenmedik gelişme, Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ve müttefiklerinin oluşturduğu OPEC+ grubunun hedeflenen üretim kısıntısı miktarına ulaşabilmek için günde ortalama 2.3 milyon varil daha kısıntı yapılması gerektiği karara bağlamasının ardından yaşandı.Küresel emtia piyasalarında;Brent petrol yüzde 1.52 artışla 46.67 dolar,Batı Teksas yüzde 2.10 artışla 43.30 dolar,altın yüzde 0.64 düşüşle 1,916.61 dolar,gümüş yüzde 1.13 düşüşle 26.21 dolar,bakır yüzde 0.42 artışla 6,517.00 dolar,platin yüzde 0.31 artışla 923.00 dolar,paladyum yüzde 1.13 düşüşle 2,152.68 dolar düzeyindeydi.İç piyasada ise, gram altın 458 liraya, çeyrek altın 757 liraya, Cumhuriyet altını da 3,021 liraya geriledi.Troy Kıymetli Madenler'in analizinde, "kıymetlilerin haftaya satıcılı başladıklarına" dikkat çekilerek, şöyle denildi: "Altın, yeni haftaya 1,940 dolar/ons seviyesinden giriş yaptıktan sonra seans boyu satıcılı bir seyir izlediği bir güne başlamış oldu. "Dün, Dünya sağlık örgütünün aşıya dair yaptığı 'Tünelin sonunda ışık görüldü' açıklaması piyasalarda pozitiflik yaratırken, altın gibi güvenli liman olma özelliği olan varlık sınıflarına satış getirdi. "Altın yaşanan gelişmeler ışığında dünkü seansta 1,923 dolar/onsa kadar geri çekilerek, seansın en düşük seviyesini kaydetti. "Seans sonunda 1,929 dolar/onstan dengelenen sarı maden, yüzde 0.5 kaybı hanesine yazarak haftaya kayıpla başlamış oldu."Gümüş ise 26.80 dolar/onstan başladığı günde satıcılı bir seansı geride bıraktı. 26.26 dolar/onsla günün en düşük seviyesini kaydeden beyaz maden, gün sonunda 26.60 dolar/onstan seansı tamamlarken, yüzde 0.7 kaybı hanesine yazmış oldu."Platin, dünkü seansta 896 dolar/onsa kadar çekilerek son 3 haftanın en düşük seviyesini kaydettiği bir seansı yaşadı. Gün sonunda toparlanma çabasıyla seansı 920 dolar/onstan tamamlayarak günü yatayda kapattı."Paladyum da diğer kıymetliler gibi kırmızıda kapattığı bir seansı geride bıraktı. 2,185 dolar/ons seviyesinden güne başlarken, 2,179 dolar/onstan seansı tamamladı ve yüzde 0.3 kayıp yaşadı.

"Borsa İstanbul Kıymetli Madenler Piyasası'nda dünkü seansta altın işlemleri dünya fiyatlarının üzerinde 1-2 dolar/onsla gerçekleşti. Borsa İstanbul'da toplamda 3,662 kg altın, 7,858 kg gümüş işlemiyle seans tamamlandı."

Kaynak: DHA