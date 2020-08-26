Brent 46 dolar, altın 1,920 dolarda Dolarıns güç kazanmasının yanında, Covid-19 aşısının geliştirilmesine ilişkin olumlu gelişmelerin de etkisiyle altın 1,915 dolara kadar inen altın hafif toparlanarak 1,920 dolara döndü.

Dolarıns güç kazanmasının yanında, Covid-19 aşısının geliştirilmesine ilişkin olumlu gelişmelerin de etkisiyle altın 1,915 dolara kadar inen altın hafif toparlanarak 1,920 dolara döndü.

Dünya Sağlık Örgütü'nün (WHO) Covid-19 aşısında sona gelindiğini açıklaması, güvenli liman satışlarını artırdı.

Ünlü Menkul Değerler Araştırma'dan Murat Akyol, ons altında güç kaybının sürdüğüne dikkat çekerek, "Son dönemdeki zayıf seyrinden sıyrılan dolar endeksinin 93 seviyesini tabana dönüştürmeye başlaması ons altın üzerindeki baskıyı artırmış durumda" dedi ve ekledi: "Kaldı ki, çoğu zaman jeopolitik risklerin artmasından fayda sağlayan altın ABD ile Çin arasında ticaret anlaşmasının ilk fazına yönelik gerçekleştirilengörüşmelerin yapıcı geçmesine de negatif tepki veriyor. "Teknik açıdan baktığımızda ise kısa vadeli indikatörlerin düzeltme potansiyeline işaret etmesi nedeniyle bir süredir dikkat çektiğimiz gibi ons altında aşağı yönlü risklerin devam ettiğini düşünüyoruz."Marco Kasırgası ve Laura Tropikal Fırtınası nedeniyle Meksika Körfezi'nde petrol çıkarmanın durdurulması üzerine Brent petrol 47 dolar sınırına yaklaştı.ABD Güvenlik ve Çevre Uygulama Bürosu (Bureau of Safety and Environmental Enforcement - BSEE) kasırga ve fırtına nedeniyle, Meksika Körfezi'ndeki kuyularda petrol üretimi günde ortalama 1.52 milyon varile karşılık gelen yüzde 82.4 düşmesinin beklendiğini açıkladı.Küresel emtia piyasalarında;Brent petrol yüzde 0.36 düşüşle 46.69 dolar,Batı Teksas yüzde 0.21 düşüşle 43.33 dolar,altın yüzde 0.40 düşüşle 1,920.07 dolar,gümüş yüzde 0.81 düşüşle 26.33 dolar,bakır yüzde 0.29 artışla 6,536.00 dolar,platin yüzde 0.87 düşüşle 923.96 dolar,paladyum yüzde 0.28 artışla 2,179.44 dolar düzeyindeydi.İç piyasada ise, gram altın 457 liraya, çeyrek altın 753 liraya, Cumhuriyet altını da 3,002 liraya geriledi.Tacirler Yatırım Menkul Değerler'in analizinde şöyle denildi: "ABD tahvil getirileri ve dolar endeksinde son dönemde görülen yukarı yönlü hareketlenme ile birlikte geri çekilme eğilimine devam eden ons altın, dün 1915 seviyesi altını test ederek düşüşünü üçüncü güne taşıdı."Yüzde 0.7150 seviyesine kadar yükselen ABD 10 yıllık tahvil faizi ons altındaki gerilemenin sürmesine neden olurken, ABD – Çin arasında birinci faz ticaret anlaşmasına yönelik gerçekleşen telefon görüşmesi sonrasında iyileşen risk iştahı da altındaki düşüşte etkili oldu."Ons altın fiyatları bu sabah saatlerinde 1935 seviyesinden işlem görüyor. Altın fiyatlarındaki görünüm açısından dolar endeksi ve ABD tahvil faizlerindeki seyri yakından izlemeye devam ediyoruz."Dolar endeksinde geçtiğimiz haftadan bu yana etkili olan yükseliş eğiliminin yukarı yönlü bir düzeltme olduğunu ifade edebiliriz. "Kısa vadeli teknik göstergeler ve dolar endeksinin oluşturmuş olduğu yükseliş kanalı hareketi, bu düzeltme rallisinin 94 seviyesine doğru sürebileceğini gösteriyor. "Bu doğrultuda, dün yüzde 0.7 seviyesi üzerini test eden ABD 10 yıllık tahvil faizini de göz önünde bulundurduğumuzda, ons altında geçtiğimiz hafta ortasından bu yana etkili olan zayıf seyrin bir süre daha varlığını korumasını bekleyebiliriz. Teknik göstergeler ve oluşan fiyat formasyonları, ons altındaki aşağı yönlü eğilimin 1900 seviyesine doğru sürebileceğini işaret ediyor."

Kaynak: DHA